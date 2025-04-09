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Платформа «КомьюнитиТех» повышает посещаемость мероприятий в два раза

Платформа «КомьюнитиТех», основанная на технологиях искусственного интеллекта и машинного обучения, автоматизирует свыше 40% рутинных операций, значительно сокращая нагрузку на менеджеров. Разработчики встроили в нее ИТ-решение «Доходимость», призванное решать задачу по повышению посещаемости мероприятий. Оно может применяться, например, в сообществах, где нет штатных комьюнити-менеджеров. Об этом CNews сообщили представители «КомьюнитиТех».

Решение «Доходимость» повышает эффективность приглашений на мероприятия за счет персонализированных рассылок и автоматизированных напоминаний через email и чат-боты, а также таргетированной рекламы в соцсетях с прямыми ссылками для регистрации. В результате платформа анализирует цифровые следы сообщества и корректирует взаимодействие с участниками в соответствии с их персональными предпочтениями — от выбора канала связи до стиля общения. Это не только повышает ценность сообщества для его участников, но и позволяет компании оптимизировать ИТ-решение под свой бюджет и бизнес-задачи.

«Доходимость» можно внедрить как часть платформы для управления сообществами, так и в качестве самостоятельного решения. Внедрение нового ИТ-продукта позволит сократить затраты также командам, которые не планируют нанимать комьюнити-менеджеров.

«С момента внедрения платформы мы наблюдаем кардинальное изменение роли комьюнити-менеджеров, — отметила Татьяна Мудрая, директор продуктового направления «Коммьюнити Тех». — Раньше, поглощенные рутинными задачами, они фактически выполняли функции секретарей. Теперь же они стали бизнес-проводниками для участников сообществ. После автоматизации ручных операций, в их обязанности входит подбор деловых партнеров для совместных проектов, организация профессионального обмена опытом, поиск экспертов для консультаций при освоении новых сфер деятельности, продвижение личного бренда участников. Особенно ярко эта тенденция заметна в крупных бизнес-клубах и сообществах численностью от 300 человек».

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