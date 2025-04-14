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«КомьюнитиТех» выявил разрыв между корпоративными стандартами и реальными практиками цифровой коммуникации

Современные бизнес-коммуникации переживают период трансформации. Как выяснили в компании «КомьюнитиТех» (Community tech), 78% сотрудников компаний-заказчиков регулярно используют мессенджеры для рабочих задач, тогда как 92% организаций продолжают официально требовать применение корпоративной электронной почты. Об этом CNews сообщили представители «КомьюнитиТех».

Анализ показал, что в среднем сотрудник тратит 18 часов в месяц на обработку электронной почты, из которых 6 часов уходит на поиск информации в архивных переписках. Кроме того, скорость принятия решений через e-mail-коммуникации в три раза меньше аналогичного показателя через мессенджеры.

Отдельного внимания требуют вопросы информационной безопасности. Согласно данным исследования, в компаниях, запрещающих мессенджеры, 54% сотрудников продолжают использовать личные аккаунты Telegram или WhatsApp для рабочих вопросов. Более 80% таких переписок содержат конфиденциальную бизнес-информацию, создавая существенные риски. При этом только 12% организаций внедрили защищенные корпоративные мессенджеры в качестве альтернативы.

«Текущая ситуация напоминает переходный период от факсов к электронной почте два десятилетия назад, — отметил Игорь Горячев, директор продуктового направления «КомьюнитиТех». — Пользователи уже выбрали удобство и скорость мессенджеров, но корпоративные системы не успевают адаптироваться. Этот разрыв снижает операционную эффективность и создает дополнительные риски».

Решение данной проблемы — в развитии Unified Communication-платформ, которые объединяют преимущества мессенджеров, — скорость и удобство работы с данными — с требованиями корпоративной безопасности. Такие решения позволяют бесшовно интегрировать e-mail в мессенджер-интерфейс, сохраняя все преимущества почтовых протоколов при обеспечении современного пользовательского опыта.

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