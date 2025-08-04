Basis Dynamix возглавил рейтинг российских платформ виртуализации CNews

Платформа серверной виртуализации Basis Dynamix Enterprise заняла первое место в ежегодном рейтинге портала CNews. Решение, впервые признанное лидером рейтинга в 2024 году, снова получило наивысшую оценку и в 2025 году по совокупности технических, эксплуатационных и нормативных характеристик. Платформа набрала 645 баллов, опередив ближайшего конкурента на 50 баллов.



Методика исследования

В общей сложности эксперты проанализировали 10 российских продуктов, позволяющих управлять виртуальными серверами. Такие решения используются для быстрого развертывания инфраструктуры и управления виртуальными дата-центрами и сетевыми функциями при помощи готовых инструментов.

Методологией рейтинга стала балльная система оценки по девяти категориям, охватывающим ключевые характеристики платформ виртуализации. В числе параметров — функциональные возможности, поддержка различных режимов работы, совместимость с российскими операционными системами, наличие встроенных инструментов управления, возможности интеграции, обеспечение отказоустойчивости, соответствие требованиям информационной безопасности и сертификация по линии ФСТЭК. Баллы присваивались за наличие подтвержденного соответствия требованиям — по итоговой сумме рассчитывался финальный рейтинг. Подробную разбивку можно узнать на странице исследования.

Платформа серверной виртуализации Basis Dynamix Enterprise заняла первое место в ежегодном рейтинге портала CNews

Повторное признание в рейтинге CNews подтверждает, что платформа Basis Dynamix соответствует требованиям зрелого импортонезависимого решения. Функциональность системы охватывает ключевые аспекты — от производительности и катастрофоустойчивости до встроенных средств защиты от актуальных киберугроз.

Рейтинг платформ виртуализации от CNews — один из наиболее авторитетных в отрасли. Он основан на экспертной оценке, обратной связи пользователей и сопоставлении ключевых технических характеристик.

Для компаний и организаций, которые формируют отказоустойчивую ИТ-инфраструктуру на базе отечественного ПО, исследование служит внешней валидацией при выборе решений, которые отвечали бы требованиям управляемости и информационной безопасности. В свою очередь, вендоры получают ориентир для развития разработок с учетом критериев, критически важных для достижения технологической независимости государства.