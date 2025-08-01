CNewsMarket подготовил рейтинг российских платформ виртуализации. Аналитики сравнили функциональные возможности, поддержку различных режимов работы, реализацию интеграций и вопросы обеспечения безопасности различных программ для создания, управления и мониторинга виртуальной инфраструктуры.
CNewsMarket публикует очередной обзор российских платформ виртуализации, постепенно расширяя спектр анализируемых параметров, что, в первую очередь, связано с существенным ростом возможностей, предлагаемых разработчиками.
Российский потребитель из корпоративного сектора уже успел привыкнуть к зрелым программным продуктам западных вендоров, тем не менее, российские компании успешно воспользовались открывшимся окном возможностей и постепенно перешли от open source-платформ к собственным решениям.
Создание собственных платформ и модулей позволяет учитывать специфические требования регуляторов и большого бизнеса на архитектурном уровне. Еще одной тенденцией, которую стремились учесть аналитики CNewsMarket, стал экосистемный подход, позволяющий заказчикам оптимизировать сопровождение ИТ-инфраструктуры, избежать зависимости от отдельных компонентов и ускорить развертывание. Кроме непосредственно платформы, вендоры предлагают целую линейку бесшовно интегрируемых решений, таких как средства резервного копирования, централизованное управление, VDI, терминальный доступ и др.
Результаты рейтинга
Для каждого параметра, входящего в состав критериев, разработана балльная система оценки. Участники рейтинга ранжируются по сумме набранных баллов: чем больше баллов, тем выше место. Подробности в разделе «Правила начисления баллов».
Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками CNewsMarket и учитывающей следующие критерии:
1. Функциональность:
- Асинхронная репликация при помощи собственных инструментов
- Возможность подключения СХД с помощью RDM
- Возможность подключения СХД с помощью DataStore
- Возможность создать иерархию тенантов
- Встроенная в платформу система аудитов
- Выполнение безагентского резервного копирования в том числе ВМ с RDM дисками
- Группировка хостов по типам
- Инструменты миграции с любых сред виртуализации
- Оркестрация балансировщиков нагрузки
- Перенос виртуальных машин между СХД (storage vMotion)
- Поддержка Managed Kubernetes
- Поддержка stateless виртуальных машин
- Поддержка архитектуры NUMA
- Поддержка режима CPU pinning
- Поддержка режима SR IOV
- Поддержка синхронной репликации в связке с СХД Tatlin
- Поддержка функции High availability (по аналогии с VMware)
- Поддержка функции Huge Pages
- Проброс GPU в ВМ
- Проброс PCI устройств в ВМ
- Система автоматизированного self healing
- Снятие метрик без гостевого агента с дисков ВМ
- Управление жизненным циклом сложных сред, состоящих из групп виртуальных машин
- Управление системами хранения данных Tatlin.Unified через собственный интерфейс платформы виртуализации
2. Универсальность:
- Возможности для бесплатного тестирования
- Интеграция с LDAP с возможностью подключения нескольких каталогов
- Интеграция с SDS собственной разработки
- Наличие встроенных клиентов
- Наличие кластерной системы хранения данных
- Совместимость с ОС
3. Безопасность:
- Входит в реестр отечественного ПО
- Гибкая модель авторизации с возможностью настройки доступа на уровне методов API
- Двухфакторная авторизация (2FA)
- Интеграция с внешними брокерами авторизации по протоколу oath 2.0
- Класс защищенности по ФСТЭК
- Наличие сертификата соответствия ФСТЭК
- Оркестратор
- Встроенные средства репликации виртуальных машин на уровне гипервизора (без установки агентов на виртуальные машины) через интерфейс
- Встроенные средства управления репликацией виртуальных машин на уровне СХД Yadro
- Встроенные средства управления репликацией виртуальных машин на уровне СХД Huawei
- Создание и запуск планов восстановления ВМ (последовательность восстановления ВМ) в резервном ЦОД из реплицированных данных (на уровне СХД и гипервизора)
- Встроенные средства резервного копирования виртуальных машин
- Встроенные средства резервного копирования конфигурации узла виртуализации
- Встроенные средства резервного копирования конфигурации контроллера управления виртуализацией
Источник: CNewsMarket. Полная версия
Лидером рейтинга российских платформ виртуализации в 2025 г. по интегральной оценке стала единая среда виртуализации «Базис» — Basis Dynamix Enterprise. Высокопроизводительное решение для управления виртуальными машинами и контейнерами, обладает широкими интеграционными возможностями и высокой катастрофоустойчивостью.
На втором месте платформа zVirt российского разработчика Orion soft — комплексное программное решение для безопасного управления средой виртуализации. Платформа основана на системе управления виртуализацией на базе популярного гипервизора KVM и обладает мощной инсталляционной базой (более 12 000 хостов).
Третье место у облачной платформы SpaceVM, предназначенной для развертывания частного облака в корпоративной среде. Вендор также активно разрабатывает экосистему, куда уже входят такие продукты как виртуализация рабочих столов и клиент подключения к инфраструктуре VDI.
Правила начисления баллов
Рейтинг построен по балльной системе. Каждому поставщику начислено определенное количество баллов по нескольким критериям. Чем выше итоговая сумма баллов, тем выше место в рейтинге.
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