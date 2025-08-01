CNewsMarket подготовил рейтинг российских платформ виртуализации. Аналитики сравнили функциональные возможности, поддержку различных режимов работы, реализацию интеграций и вопросы обеспечения безопасности различных программ для создания, управления и мониторинга виртуальной инфраструктуры.

CNewsMarket публикует очередной обзор российских платформ виртуализации, постепенно расширяя спектр анализируемых параметров, что, в первую очередь, связано с существенным ростом возможностей, предлагаемых разработчиками.

Российский потребитель из корпоративного сектора уже успел привыкнуть к зрелым программным продуктам западных вендоров, тем не менее, российские компании успешно воспользовались открывшимся окном возможностей и постепенно перешли от open source-платформ к собственным решениям.

Создание собственных платформ и модулей позволяет учитывать специфические требования регуляторов и большого бизнеса на архитектурном уровне. Еще одной тенденцией, которую стремились учесть аналитики CNewsMarket, стал экосистемный подход, позволяющий заказчикам оптимизировать сопровождение ИТ-инфраструктуры, избежать зависимости от отдельных компонентов и ускорить развертывание. Кроме непосредственно платформы, вендоры предлагают целую линейку бесшовно интегрируемых решений, таких как средства резервного копирования, централизованное управление, VDI, терминальный доступ и др.

Результаты рейтинга

Для каждого параметра, входящего в состав критериев, разработана балльная система оценки. Участники рейтинга ранжируются по сумме набранных баллов: чем больше баллов, тем выше место. Подробности в разделе «Правила начисления баллов».

Рейтинг российских платформ виртуализации. Структура баллов Подробнее: Обзор российских платформ виртуализации 2025 Функциональность Универсальность Безопасность Катастрофоустойчивость 240 185 115 105 220 185 100 90 240 170 80 75 210 150 115 75 220 160 80 75 190 120 115 75 200 135 70 90 200 135 85 60 210 90 100 30 200 115 80 30

Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками CNewsMarket и учитывающей следующие критерии:

1. Функциональность:

Асинхронная репликация при помощи собственных инструментов

Возможность подключения СХД с помощью RDM

Возможность подключения СХД с помощью DataStore

Возможность создать иерархию тенантов

Встроенная в платформу система аудитов

Выполнение безагентского резервного копирования в том числе ВМ с RDM дисками

Группировка хостов по типам

Инструменты миграции с любых сред виртуализации

Оркестрация балансировщиков нагрузки

Перенос виртуальных машин между СХД (storage vMotion)

Поддержка Managed Kubernetes

Поддержка stateless виртуальных машин

Поддержка архитектуры NUMA

Поддержка режима CPU pinning

Поддержка режима SR IOV

Поддержка синхронной репликации в связке с СХД Tatlin

Поддержка функции High availability (по аналогии с VMware)

Поддержка функции Huge Pages

Проброс GPU в ВМ

Проброс PCI устройств в ВМ

Система автоматизированного self healing

Снятие метрик без гостевого агента с дисков ВМ

Управление жизненным циклом сложных сред, состоящих из групп виртуальных машин

Управление системами хранения данных Tatlin.Unified через собственный интерфейс платформы виртуализации

2. Универсальность:

Возможности для бесплатного тестирования

Интеграция с LDAP с возможностью подключения нескольких каталогов

Интеграция с SDS собственной разработки

Наличие встроенных клиентов

Наличие кластерной системы хранения данных

Совместимость с ОС

3. Безопасность:

Входит в реестр отечественного ПО

Гибкая модель авторизации с возможностью настройки доступа на уровне методов API

Двухфакторная авторизация (2FA)

Интеграция с внешними брокерами авторизации по протоколу oath 2.0

Класс защищенности по ФСТЭК

Наличие сертификата соответствия ФСТЭК

Оркестратор

4. Катастрофоустойчивость:

Встроенные средства репликации виртуальных машин на уровне гипервизора (без установки агентов на виртуальные машины) через интерфейс

Встроенные средства управления репликацией виртуальных машин на уровне СХД Yadro

Встроенные средства управления репликацией виртуальных машин на уровне СХД Huawei

Создание и запуск планов восстановления ВМ (последовательность восстановления ВМ) в резервном ЦОД из реплицированных данных (на уровне СХД и гипервизора)

Встроенные средства резервного копирования виртуальных машин

Встроенные средства резервного копирования конфигурации узла виртуализации

Встроенные средства резервного копирования конфигурации контроллера управления виртуализацией

Место Компания Продукт Итоговый балл 1 Базис Basis Dynamix Enterprise 645 2 Orion soft zVirt 595 3 Даком М SpaceVM 565 4 ИЦ «Баррикады» Горизонт-ВС 550 5 Иридиум Иридиум 535

Источник: CNewsMarket. Полная версия

Лидером рейтинга российских платформ виртуализации в 2025 г. по интегральной оценке стала единая среда виртуализации «Базис» — Basis Dynamix Enterprise. Высокопроизводительное решение для управления виртуальными машинами и контейнерами, обладает широкими интеграционными возможностями и высокой катастрофоустойчивостью.

© dlpn / Фотобанк Фотодженика Российские компании успешно воспользовались открывшимся окном возможностей и постепенно перешли от open source-платформ к собственным решениям

На втором месте платформа zVirt российского разработчика Orion soft — комплексное программное решение для безопасного управления средой виртуализации. Платформа основана на системе управления виртуализацией на базе популярного гипервизора KVM и обладает мощной инсталляционной базой (более 12 000 хостов).

Третье место у облачной платформы SpaceVM, предназначенной для развертывания частного облака в корпоративной среде. Вендор также активно разрабатывает экосистему, куда уже входят такие продукты как виртуализация рабочих столов и клиент подключения к инфраструктуре VDI.

Правила начисления баллов

Рейтинг построен по балльной системе. Каждому поставщику начислено определенное количество баллов по нескольким критериям. Чем выше итоговая сумма баллов, тем выше место в рейтинге.

Критерий Правило начисления баллов Оркестратор собственной разработки 20 баллов 1. Вопросы безопасности Входит в реестр отечественного ПО

Наличие сертификата соответствия ФСТЭК

Интеграция с внешними брокерами авторизации по протоколу oath 2.0

Гибкая модель авторизации с возможностью настройки доступа на уровне методов API

Двухфакторная авторизация (2FA) 2. Интеграции Интеграция с LDAP с возможностью подключения нескольких каталогов

Интеграция с SDS собственной разработки 3. Катастрофоустойчивость Встроенные средства репликации виртуальных машин на уровне гипервизора (без установки агентов на виртуальные машины) через интерфейс

Встроенные средств управления репликацией виртуальных машин на уровне СХД Yadro

Встроенные средства управления репликацией виртуальных машин на уровне СХД Huawei

Создание и запуск планов восстановления ВМ (последовательность восстановления ВМ) в резервном ЦОД из реплицированных данных (на уровне СХД и гипервизора)

Встроенные средства резервного копирования виртуальных машин

Встроенные средства резервного копирования конфигурации узла виртуализации

Встроенные средства резервного копирования конфигурации контроллера управления виртуализацией 15 баллов за каждый вариант 1. Функциональные характеристики Возможность создать иерархию тенантов

Возможность подключения СХД с помощью RDM

Возможность подключения СХД с помощью shared SEP

Управление жизненным циклом сложных сред, состоящих из групп виртуальных машин

Встроенная в платформу система аудитов

Оркестрация балансировщиков нагрузки

Перенос виртуальных машин между СХД (storage vMotion)

Проброс PCI устройств в ВМ

Проброс GPU в ВМ

Система автоматизированного self healing

Снятие метрик без гостевого агента с дисков ВМ

Выполнение безагентского резервного копирования в том числе ВМ с RDM дисками

Инструменты миграции с любых сред виртуализации

Поддержка синхронной репликации в связке с СХД Tatlin

Асинхронная репликация при помощи собственных инструментов

Управление системами хранения данных Tatlin.Unified через собственный интерфейс платформы виртуализации 2. Наличие встроенных клиентов Terraform

Ansible

Другое 3. Поддержка функций и режимов Поддержка stateless виртуальных машин

Поддержка функции Huge Pages

Поддержка режима SR IOV

Поддержка архитектуры NUMA

Поддержка режима CPU pinning

Поддержка Managed Kubernetes

Поддержка функции High availability (по аналогии с VMware)

Группировка хостов по типам 4. Наличие кластерной системы хранения данных BeeGFS

Ceph

DRBD

GFS2

GlusterFS

LizardFS

Tatlin.Unified

VSAN (от VMware)

uStor

Другое 10 баллов за каждый вариант 1. Совместимость с ОС: AltLinux

AstraLinux

CentOS

Debian

Ubuntu

МСВСфера

ОСНова

Ред ОС

РОСА 2. Оркестратор на базе open-source-решения 5 баллов за каждый вариант Класс защищенности по ФСТЭК (после верификации) 4 уровень доверия = 20 баллов Длительность бесплатного тестового периода До 1 месяца = 10 баллов

2-11 мес. = 15 баллов

Год и более = 20 баллов



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