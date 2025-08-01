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Обзор: Российские платформы виртуализации 2025

CNewsMarket опубликовал рейтинг российских платформ виртуализации

CNewsMarket подготовил рейтинг российских платформ виртуализации. Аналитики сравнили функциональные возможности, поддержку различных режимов работы, реализацию интеграций и вопросы обеспечения безопасности различных программ для создания, управления и мониторинга виртуальной инфраструктуры.

CNewsMarket публикует очередной обзор российских платформ виртуализации, постепенно расширяя спектр анализируемых параметров, что, в первую очередь, связано с существенным ростом возможностей, предлагаемых разработчиками.

Российский потребитель из корпоративного сектора уже успел привыкнуть к зрелым программным продуктам западных вендоров, тем не менее, российские компании успешно воспользовались открывшимся окном возможностей и постепенно перешли от open source-платформ к собственным решениям.

Создание собственных платформ и модулей позволяет учитывать специфические требования регуляторов и большого бизнеса на архитектурном уровне. Еще одной тенденцией, которую стремились учесть аналитики CNewsMarket, стал экосистемный подход, позволяющий заказчикам оптимизировать сопровождение ИТ-инфраструктуры, избежать зависимости от отдельных компонентов и ускорить развертывание. Кроме непосредственно платформы, вендоры предлагают целую линейку бесшовно интегрируемых решений, таких как средства резервного копирования, централизованное управление, VDI, терминальный доступ и др.

Результаты рейтинга

Для каждого параметра, входящего в состав критериев, разработана балльная система оценки. Участники рейтинга ранжируются по сумме набранных баллов: чем больше баллов, тем выше место. Подробности в разделе «Правила начисления баллов».

Рейтинг российских платформ виртуализации. Структура баллов

Подробнее: Обзор российских платформ виртуализации 2025

Функциональность
Универсальность
Безопасность
Катастрофоустойчивость
240
185
115
105
220
185
100
90

240
170
80
75
210
150
115
75
220
160
80
75
190
120
115
75
200
135
70
90

200
135
85
60
210
90
100
30
200
115
80
30

Источник: ИТ-маркетплейс CNewsMarket, 2025 г.

Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками CNewsMarket и учитывающей следующие критерии:

1. Функциональность:

  • Асинхронная репликация при помощи собственных инструментов
  • Возможность подключения СХД с помощью RDM
  • Возможность подключения СХД с помощью DataStore
  • Возможность создать иерархию тенантов
  • Встроенная в платформу система аудитов
  • Выполнение безагентского резервного копирования в том числе ВМ с RDM дисками
  • Группировка хостов по типам
  • Инструменты миграции с любых сред виртуализации
  • Оркестрация балансировщиков нагрузки
  • Перенос виртуальных машин между СХД (storage vMotion)
  • Поддержка Managed Kubernetes
  • Поддержка stateless виртуальных машин
  • Поддержка архитектуры NUMA
  • Поддержка режима CPU pinning
  • Поддержка режима SR IOV
  • Поддержка синхронной репликации в связке с СХД Tatlin
  • Поддержка функции High availability (по аналогии с VMware)
  • Поддержка функции Huge Pages
  • Проброс GPU в ВМ
  • Проброс PCI устройств в ВМ
  • Система автоматизированного self healing
  • Снятие метрик без гостевого агента с дисков ВМ
  • Управление жизненным циклом сложных сред, состоящих из групп виртуальных машин
  • Управление системами хранения данных Tatlin.Unified через собственный интерфейс платформы виртуализации

2. Универсальность:

  • Возможности для бесплатного тестирования
  • Интеграция с LDAP с возможностью подключения нескольких каталогов
  • Интеграция с SDS собственной разработки
  • Наличие встроенных клиентов
  • Наличие кластерной системы хранения данных
  • Совместимость с ОС

3. Безопасность:

  • Входит в реестр отечественного ПО
  • Гибкая модель авторизации с возможностью настройки доступа на уровне методов API
  • Двухфакторная авторизация (2FA)
  • Интеграция с внешними брокерами авторизации по протоколу oath 2.0
  • Класс защищенности по ФСТЭК
  • Наличие сертификата соответствия ФСТЭК
  • Оркестратор

4. Катастрофоустойчивость:

  • Встроенные средства репликации виртуальных машин на уровне гипервизора (без установки агентов на виртуальные машины) через интерфейс
  • Встроенные средства управления репликацией виртуальных машин на уровне СХД Yadro
  • Встроенные средства управления репликацией виртуальных машин на уровне СХД Huawei
  • Создание и запуск планов восстановления ВМ (последовательность восстановления ВМ) в резервном ЦОД из реплицированных данных (на уровне СХД и гипервизора)
  • Встроенные средства резервного копирования виртуальных машин
  • Встроенные средства резервного копирования конфигурации узла виртуализации
  • Встроенные средства резервного копирования конфигурации контроллера управления виртуализацией

Место Компания Продукт Итоговый балл
1
Базис
Basis Dynamix Enterprise
645
2
Orion soft
zVirt
595
3
Даком М
SpaceVM
565
4
ИЦ «Баррикады»
Горизонт-ВС
550
5
Иридиум
Иридиум
535

Источник: CNewsMarket. Полная версия

Лидером рейтинга российских платформ виртуализации в 2025 г. по интегральной оценке стала единая среда виртуализации «Базис» — Basis Dynamix Enterprise. Высокопроизводительное решение для управления виртуальными машинами и контейнерами, обладает широкими интеграционными возможностями и высокой катастрофоустойчивостью.

© dlpn / Фотобанк Фотодженика
Российские компании успешно воспользовались открывшимся окном возможностей и постепенно перешли от open source-платформ к собственным решениям

На втором месте платформа zVirt российского разработчика Orion soft — комплексное программное решение для безопасного управления средой виртуализации. Платформа основана на системе управления виртуализацией на базе популярного гипервизора KVM и обладает мощной инсталляционной базой (более 12 000 хостов).

Третье место у облачной платформы SpaceVM, предназначенной для развертывания частного облака в корпоративной среде. Вендор также активно разрабатывает экосистему, куда уже входят такие продукты как виртуализация рабочих столов и клиент подключения к инфраструктуре VDI.

Правила начисления баллов

Рейтинг построен по балльной системе. Каждому поставщику начислено определенное количество баллов по нескольким критериям. Чем выше итоговая сумма баллов, тем выше место в рейтинге.

Критерий Правило начисления баллов
Оркестратор собственной разработки
20 баллов
1. Вопросы безопасности
  • Входит в реестр отечественного ПО
  • Наличие сертификата соответствия ФСТЭК
  • Интеграция с внешними брокерами авторизации по протоколу oath 2.0
  • Гибкая модель авторизации с возможностью настройки доступа на уровне методов API
  • Двухфакторная авторизация (2FA)
2. Интеграции
  • Интеграция с LDAP с возможностью подключения нескольких каталогов
  • Интеграция с SDS собственной разработки
3. Катастрофоустойчивость
  • Встроенные средства репликации виртуальных машин на уровне гипервизора (без установки агентов на виртуальные машины) через интерфейс
  • Встроенные средств управления репликацией виртуальных машин на уровне СХД Yadro
  • Встроенные средства управления репликацией виртуальных машин на уровне СХД Huawei
  • Создание и запуск планов восстановления ВМ (последовательность восстановления ВМ) в резервном ЦОД из реплицированных данных (на уровне СХД и гипервизора)
  • Встроенные средства резервного копирования виртуальных машин
  • Встроенные средства резервного копирования конфигурации узла виртуализации
  • Встроенные средства резервного копирования конфигурации контроллера управления виртуализацией
    15 баллов за каждый вариант
    1. Функциональные характеристики
    • Возможность создать иерархию тенантов
    • Возможность подключения СХД с помощью RDM
    • Возможность подключения СХД с помощью shared SEP
    • Управление жизненным циклом сложных сред, состоящих из групп виртуальных машин
    • Встроенная в платформу система аудитов
    • Оркестрация балансировщиков нагрузки
    • Перенос виртуальных машин между СХД (storage vMotion)
    • Проброс PCI устройств в ВМ
    • Проброс GPU в ВМ
    • Система автоматизированного self healing
    • Снятие метрик без гостевого агента с дисков ВМ
    • Выполнение безагентского резервного копирования в том числе ВМ с RDM дисками
    • Инструменты миграции с любых сред виртуализации
    • Поддержка синхронной репликации в связке с СХД Tatlin
    • Асинхронная репликация при помощи собственных инструментов
    • Управление системами хранения данных Tatlin.Unified через собственный интерфейс платформы виртуализации
    2. Наличие встроенных клиентов
    • Terraform
    • Ansible
    • Другое
    3. Поддержка функций и режимов
    • Поддержка stateless виртуальных машин
    • Поддержка функции Huge Pages
    • Поддержка режима SR IOV
    • Поддержка архитектуры NUMA
    • Поддержка режима CPU pinning
    • Поддержка Managed Kubernetes
    • Поддержка функции High availability (по аналогии с VMware)
    • Группировка хостов по типам
    4. Наличие кластерной системы хранения данных
    • BeeGFS
    • Ceph
    • DRBD
    • GFS2
    • GlusterFS
    • LizardFS
    • Tatlin.Unified
    • VSAN (от VMware)
    • uStor
    • Другое
    10 баллов за каждый вариант
    1. Совместимость с ОС:
    • AltLinux
    • AstraLinux
    • CentOS
    • Debian
    • Ubuntu
    • МСВСфера
    • ОСНова
    • Ред ОС
    • РОСА
    2. Оркестратор на базе open-source-решения
    5 баллов за каждый вариант
    Класс защищенности по ФСТЭК (после верификации)
    4 уровень доверия = 20 баллов
    Длительность бесплатного тестового периода
    До 1 месяца = 10 баллов
    2-11 мес. = 15 баллов
    Год и более = 20 баллов

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    Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой «Виртуализация» в теме письма.

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