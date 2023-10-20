Уникальную спортивную ИТ-платформу презентовали в Перми

В Перми презентована новая платформа цифровых, спортивных и технологических компетенций «Рустайминг». Уже в феврале 2024 г. российская разработка будет задействована на международном турнире в Казани «Игры будущего». Об этом CNews сообщили представители «Игр будущего».

«Большинство спортивных мероприятий международного класса проводились на швейцарской платформе, которая сейчас не представлена в России. Мы искали отечественные разработки, но они не полностью отвечали масштабам турнира "Игры будущего", поскольку не соответствуют требованию объединения сразу и цифровой, и физической частей. Так родилась собственная разработка. У нас была уникальная возможность протестировать систему "Рустайминг" на фиджитал играх, и она прекрасно себя показала», — сказал руководитель проекта «Игры будущего» Игорь Столяров.

«Рустайминг» — это технологическая платформа ежедневной операционной деятельности, которая помогает автоматизировать систему планирования, подготовки и проведения мероприятия, сказал директор блока по продукту, соревнованиям, трансляции и технологиям проекта «Игры будущего» Олег Колесников. Эта платформа создана на отечественных ИТ-решениях собственной разработки и включает в себя два цифровых сервиса: по регистрации и управлению спортивными результатами (OVR&TS) и по управлению играми (GMS).

«Увидев, что сейчас есть пустая рыночная ниша, мы начали развивать модуль по автоматизации поиска партнеров и анализу спонсорской деятельности. Разрабатывали его для себя, но поняли, что он может будет востребован всем рынком спорта, чтобы оцифровывать и систематизировать одно из важнейших направлений спортивного маркетинга», — сказал Игорь Столяров.

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«Игры будущего» — международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал, спортивное шоу нового формата, которое объединит соревнования в физическом и цифровом измерениях.