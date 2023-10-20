Разделы

ПО Софт Бизнес Импортонезависимость
|

Уникальную спортивную ИТ-платформу презентовали в Перми

В Перми презентована новая платформа цифровых, спортивных и технологических компетенций «Рустайминг». Уже в феврале 2024 г. российская разработка будет задействована на международном турнире в Казани «Игры будущего». Об этом CNews сообщили представители «Игр будущего».

«Большинство спортивных мероприятий международного класса проводились на швейцарской платформе, которая сейчас не представлена в России. Мы искали отечественные разработки, но они не полностью отвечали масштабам турнира "Игры будущего", поскольку не соответствуют требованию объединения сразу и цифровой, и физической частей. Так родилась собственная разработка. У нас была уникальная возможность протестировать систему "Рустайминг" на фиджитал играх, и она прекрасно себя показала», — сказал руководитель проекта «Игры будущего» Игорь Столяров.

«Рустайминг» — это технологическая платформа ежедневной операционной деятельности, которая помогает автоматизировать систему планирования, подготовки и проведения мероприятия, сказал директор блока по продукту, соревнованиям, трансляции и технологиям проекта «Игры будущего» Олег Колесников. Эта платформа создана на отечественных ИТ-решениях собственной разработки и включает в себя два цифровых сервиса: по регистрации и управлению спортивными результатами (OVR&TS) и по управлению играми (GMS).

«Увидев, что сейчас есть пустая рыночная ниша, мы начали развивать модуль по автоматизации поиска партнеров и анализу спонсорской деятельности. Разрабатывали его для себя, но поняли, что он может будет востребован всем рынком спорта, чтобы оцифровывать и систематизировать одно из важнейших направлений спортивного маркетинга», — сказал Игорь Столяров.

***

«Игры будущего» — международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал, спортивное шоу нового формата, которое объединит соревнования в физическом и цифровом измерениях.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Антишпионский» смарфтон, за которым стоит бывший министр связи России, попал в госреестр отечественного «железа»

VK исполнила указ Путина и выпустила облигации для «спасения» российских инвесторов

«Мегафон» выпустил семь моделей сверхдешевых телефонов. Цена

Путин распорядился запретить онлайн-игры с заграничными серверами: Там стреляют по русским

Российский рынок ПО вырос несмотря на уход западных ИТ-компаний

Отечественные смартфоны на ОС «Аврора» вот-вот появятся в продаже. Приложений для них почти нет

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Где рисовать быстро и бесплатно: 10 лучших онлайн-редакторов

Альтернативы WhatsApp: российские мессенджеры, которым можно доверять

Где смотреть кино и сериалы в 2023 году: 10 лучших онлайн-кинотеатров

Показать еще

Наука

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли
Показать еще