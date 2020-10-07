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«Росэлектроника» передаст «коронавирусным» больницам Тульской области цифровые оптимизаторы энергопотребления

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника» (входит в Ростех) поставит в больницы Тульской области «умные» оптимизаторы электроэнергии. Оборудование на безвозмездной основе будет установлено в девяти медицинских учреждениях, перепрофилированных для борьбы с COVID-19. Использование оптимизаторов позволяет стабилизировать напряжение в электрических сетях учреждения, даже в условиях оснащения дополнительным медицинским оборудованием.

В настоящий момент оборудование уже работает в детском инфекционном отделении Ваныкинской больницы в Туле. До конца следующей недели оборудование будет поставлено еще в 8 медицинских учреждений региона.

Цифровые оптимизаторы фиксируют и автоматически выравнивают падения, повышения или резкие колебания напряжения, что позволяет экономить потребляемую электроэнергию, значительно повышает надежность систем электропитания объектов и срок эксплуатации оборудования. Устройство предназначено для нормализации электропитания, поступающего потребителю в сетях общего назначения с номинальным напряжением 380/220В и частотой 50 Гц.

Прибор использует интеллектуальную систему управления и контроля, предоставляя пользователю дистанционный доступ к подробной информации о текущих параметрах потребления электроэнергии. Оборудование также обеспечивает архивирование информации и ведение журнала аварийных ситуаций.

«Растущее количество заболевших коронавирусной инфекцией требует увеличения в медицинских учреждениях высокотехнологичного оборудования для диагностики и лечения. Надежные и безопасные средства энергопотребления позволяют обеспечить бесперебойную работу больничных систем, в том числе в условиях повышенных нагрузок», – сказал заместитель генерального директора концерна «Вега» по коммерческой деятельности Сергей Калмыков.

В составе концерна «Вега» производством «умных» оптимизаторов занимается санкт-петербургский НИИ «Вектор».

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