«Сколково» и «Кибердом» займутся привлечением инвестиций в ИБ-стартапы

8 декабря 2023 г. «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) и «Кибердом» подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны будут поддерживать российские компании в сфере информационной безопасности, а также продвигать их за рубежом. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

В рамках реализации соглашения «Сколково» совместно с «Кибердомом» будут поддерживать стартапы на ранних стадиях, заниматься поиском актуальных ниш и востребованных решений для развития российских компаний в кибербезопасности. В результате ожидается значительное ускорение процесса акселерации, образовательных и менторских мероприятий, а также привлечения инвестиций в сектор кибербезопасности.

По данным Центра стратегических разработок (ЦСР) российский рынок кибербезопасности к концу 2022 г. продемонстрировал значительный рост, достигнув объема в 193,3 млрд руб. Кроме того, по прогнозам аналитиков, к 2026 г. доля зарубежных поставщиков ИБ-решений не будет превышать 4-5%, а количество российских вырастет в четыре раза. В таких условиях вложения в индустрию кибербезопасности становится выгодным и перспективным решением.

«2022 и 2023 гг. показали, что рынок информационной безопасности сохраняет трехкратный потенциал роста при сокращении конкуренции со стороны западных разработчиков. В 2022 г. объем рынка продуктов и сервисов кибербезопасности вырос на 10-20% и составил около 200 млрд руб. Подписание соглашения о сотрудничестве между «Сколково» и «Кибердомом» — это шаг к построению масштабной сети участников рынка ИБ. Такое партнерство позволит нам интенсифицировать взаимодействие и сотрудничество специалистов отрасли для достижения необходимой сейчас скорости развития индустрии кибербезопасности», — сказал Кирилл Каем, старший вице-президент по инновациям «Сколково».

Помимо этого, соглашение подразумевает организацию независимого центра исследований и анализа трендов информационной и кибербезопасности. А с помощью консолидированных данных можно будет не только выявить направления, где требуются новые разработки, но и заранее прогнозировать потребности основных заказчиков.

«Еще вчера мы сами были стартапом, а сегодня говорим о первом в мире открытом кибербез-хабе для построения безопасного будущего людей и технологий. Мы живем в окне возможностей для отечественного теха, и наш пример явно обозначает уровень инвестиционной привлекательности кибербеза. Соглашение со “Сколково” — это и сигнал инвесторам, и практический шаг к кратному увеличению успешных ИБ-стартапов в стране», — отметил СЕО «Кибердома» Сергей Калмыков.

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Соглашение также предусматривает продвижение российских компаний за рубеж. Оно будет включать совместное участие в международных выставках, консалтинг и маркетинговую поддержку, а также проведение менторских и инвестиционных сессий, конференций и других мероприятий с вовлечением ресурсов двух партнеров.

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«Сколково» – российский инновационный центр. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и др. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, «Биорг», «Рапидбио», «Моторика», Whoosh и др. Выручка резидентов «Сколково» значительно увеличилась по сравнению с 2022 г. и по прогнозу к концу 2023 г. превысит 500 млрд руб. На III квартал 2023 г. число стартапов-резидентов «Сколково» составило 3786. Количество рабочих мест в экосистеме достигло 85 тыс.