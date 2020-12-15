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«Росэлектроника» представила комплексную систему антибактериальной защиты учебных заведений

ИТ в госсекторе Техника

Концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») совместно с технологическими партнерами разработал комплексное решение для обеспечения эпидемиологической безопасности учебных заведений. Система позволяет в автоматизированном режиме осуществлять на входе контроль, регистрацию и антибактериальную обработку учащихся и сотрудников, проводить дезинфекцию помещений, а также в режиме реального времени формировать аналитику по эпидемиологической обстановке.

Система, получившая название «Альмира», создана НИИ «Вектор» (входит в концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника») совместно с компаниями «Элдек» и НПО «Латта». Опытный образец уже используется в Российском государственном геологоразведочном университете им. Серго Орджоникидзе.

Установленные на входе в университет две рамки дезинфекции и контроля регистрируют всех входящих и выходящих из учреждения, дистанционно замеряют их температуру и проводят первичную обработку специальным антибактериальным средством. В аудиториях и коридорах в автоматическом режиме проводится регулярная дезинфекция с помощью вмонтированных в потолок ультрафиолетовых ламп и рециркуляторов.

Во время лекций воздух в аудиториях обрабатывается специальным антибактериальным средством AirFit, разработанным НПО «Латта» на основе натуральных активных биокомпонентов. Средство полностью безопасно для применения в присутствии людей и рекомендовано Роспотребнадзором в условиях организованных детских и взрослых коллективов для защиты от респираторных вирусных инфекций и предотвращения перекрестного инфицирования.

Все действия системы «Альмира» регистрируются в электронном журнале и могут автоматически передаваться для контроля эпидемиологической обстановки в вузе.

«Установка в университете данной системы поможет нам автоматизировать важнейшие профилактические процедуры, ставшие постоянной частью нашей жизни в период пандемии. Несомненно, благодаря внедренным технологиям дезинфекция и термометрия станут более эффективными и действенными. Я уверен, что это поможет нам максимально обезопасить студентов и сотрудников университета, когда мы вернемся к очной работе», – сказал врио ректора РГГРУ Владимир Куликов.

«Новая система Альмира» является уникальной по своему исполнению – она объединяет в единый автоматизированный комплекс различные технические средства антибактериальной защиты. Это позволяет повысить уровень эпидемиологической безопасности и максимально снизить риски распространения вирусных инфекций внутри университетов, школ и колледжей. Система позволяет проводить мониторинг ситуации в режиме онлайн для выявления очагов распространения инфекций на ранних стадиях и своевременного реагирования», – отметил заместитель генерального директора концерна «Вега» по коммерческой деятельности Сергей Калмыков.

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