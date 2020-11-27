«Росэлектроника» разработает мобильную систему управления поездами

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» начал разработку интеллектуальной системы управления движением поездов, которая позволит увеличить на 20% пропускную способность железнодорожного перегона во время проведения ремонтных работ. Испытания опытного образца планируется начать в I квартале 2022 г. Проект реализуется совместно с Фондом развития промышленности (ФРП).

Программно-аппаратный комплекс, получивший название «Самара», позволяет автоматизировать процесс управления движением поездов во время ремонтных работ с закрытием движения по одному из путей – например, при смене рельсового полотна. Система обеспечивает оптимальный порядок пропуска поездов по одному пути двухпутного перегона, что позволяет нивелировать потери пропускной способности участка и увеличить скорость движения поездов.

«Самара» состоит из комплекса приемо-передающих устройств и специального программного обеспечения. Использование комплекса не предусматривает строительство или модернизацию существующих линейных сооружений связи.

Действующая на железнодорожном транспорте система движения по сигналам светофоров требует соблюдения расстояния между поездами, движущимися в одном направлении, кратного расстоянию между семафорами. «Самара» предполагает установку на семафорах и локомотивах мобильных приемо-передатчиков, с помощью которых локомотивные бригады обмениваются информацией о своем местонахождении. Передача данных происходит с использованием разработанных проколов обмена и радиомодемов на открытых радиочастотах 868 МГц.

Программное обеспечение «Самары» позволяет не выдерживать расстояние между составами, кратное расстоянию между семафорами, что уплотняет поток движения и повышает пропускную способность участка.

Разработкой системы в составе «Росэлектроники» занимается предприятие концерна «Вега» – НПП «Рубин».

«Новая система позволяет отработать организацию сетей связи и межмашинного взаимодействия на транспорте для цифровой трансформации железнодорожной инфраструктуры. НПП «Рубин» обладает богатым опытом в области построения автоматизированных систем управления, в том числе с использованием новых производственных технологий «умного» производства. Серийное производство «Самары» планируется запустить до конца 2022 г.», – сказал заместитель генерального директора концерна «Вега» Сергей Калмыков.