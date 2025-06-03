«Сайберус» планирует открыть в Катаре «Кибердом» с учебным центром для специалистов по кибербезопасности

Фонд развития результативной кибербезопасности «Сайберус» планирует открыть в Катаре центр развития кибербезопасности «Кибердом», в состав которого войдет специализированная академия по подготовке специалистов в сфере информационной безопасности. Инициативы реализуются по итогам соглашения о стратегическом партнерстве, которое было подписано в Москве с катарской компанией Al-Adid Business, работающей в нескольких секторах экономики, включая ИТ и промышленность. Об этом CNews сообщили представители «Сайберус».

Создание «Кибердома» и учебного центра на его базе – первый этап проекта по построению суверенной индустрии кибербезопасности в стране-партнере, который реализует «Сайберус» в рамках развития экспортного направления. Пространства заложат фундамент для создания сообщества местных специалистов в сфере кибербезопасности, а также станут платформой для продвижения российских ИБ-компаний в странах Персидского залива.

Что такое «Кибердом»?

«Кибердом» – это проект, который объединяет кибербез-комьюнити, общество, бизнес и государство, являясь центром развития российской технологической индустрии и ее глобальным амбассадором на мировой арене. В России «Кибердом» был открыт в конце 2023 г., за полтора года его посетило более 150 тыс. человек, было реализовано более 300 индустриальных проектов.

В Катаре «Кибердом» объединит под одной крышей площадку для инноваций и сотрудничества, инфраструктуру для обучения и киберучений, выставочные зоны с передовыми технологиями, стартап-инкубатор и коворкинги, а также пространство для проведения международных и национальных событий в области кибербезопасности. Это позволит увеличить локальный рынок кибербезопасности, объем которого составит $1,2 млрд в 2025 г.

Партнерство проекта «Кибердом» с фондом «Сайберус» преследует цели формирования новой архитектуры кибербезопасности и развитию ИБ-индустрии в России и других странах. Для «Кибердома» это возможность усилить свою бизнес-модель по международной экспансии и построению сети «Кибердомов» по всему миру. В составе фонда проект стал одним из ключевых элементов построения суверенной защиты дружественных государств.

Что такое учебный центр для ИБ-специалистов?

На базе «Кибердома» будет создана «Хакадемия», специализированный учебный центр, который будет осуществлять практическую подготовку специалистов по информационной безопасности. Обучение будет проходить в формате теоретических занятий, практических лабораторий с симуляцией реальных угроз и программ сертификации, направленных на формирование базовых и продвинутых навыков в сфере кибербезопасности. Методологическая основа учебного центра будет подготовлена образовательной платформой CyberED.

«Цифровой суверенитет является стратегическим приоритетом для Катара. Совместный проект с фондом «Сайберус» позволит укрепить национальный потенциал в области киберзащиты подготовить высококвалифицированных специалистов для устойчивого цифрового будущего страны», – сказал д-р Ахмед Мустафа Аль Иссави (Dr. Ahmed Mustafa Al-Issawi), директор по инвестициям Al-Adid Business.

«Создание «Кибердома» и учебного центра в Катаре — пример того, как международное сотрудничество открывает новые возможности для обмена передовыми знаниями и технологиями. Для российской индустрии кибербезопасности это не только шаг вперёд, но и подтверждение того, что дружественным странам сегодня интересны не просто отдельные решения, а полноценная экспертиза и лучшие практики по формированию и защите киберсуверенитета», – сказал Андрей Бардиж, управляющий директор фонда «Сайберус», куратор экспортного направления.

«Сотрудничество с фондом «Сайберус» – часть нашей стратегии по международной экспансии. Новый «Кибердом» в Катаре будет апеллировать к локальному культурному коду, использовать лучшие практики московского пространства, а также вместе с другими домами сформирует единую сеть для развития индустрии, технологий и результативного подхода к обеспечению кибербезопасности», – сказал Сергей Калмыков, генеральный директор «Кибердома».