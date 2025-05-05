Для 75% студентов в сфере ИБ важен уровень зарплаты при выборе работы

Проект «Кибердом» и российский разработчик средств информационной безопасности «СерчИнформ» провели совместное исследование о карьерных ожиданиях студентов в сфере ИБ. Опрос прошел в феврале 2025 г. среди 311 студентов, обучающихся по направлению информационной безопасности в 15 вузах России. Эксперты выяснили, как студенты оценивают карьерные перспективы, на какие факторы ориентируются при выборе работы и чего ожидают от работодателей. Об этом CNews сообщили представители «Кибердома».

Перспективы специалистов в сфере информационной безопасности

Большинство студентов (83%), обучающихся по направлению информационной безопасности, видят в отрасли возможности для роста и планируют строить карьеру в этой сфере. Они оценили перспективы профессии как высокие и очень высокие (4 и 5 баллов по пятибалльной шкале). Растущий спрос на ИБ-специалистов связан с увеличением киберугроз, ужесточением закона о защите персональных данных, ответственности за ИБ-инциденты. По результатам опроса «СерчИнформ», 70% компаний сталкиваются с дефицитом кадров при найме специалистов по ИБ. По данным сервиса HeadHunter, за 2024 г. количество вакансий для ИБ-специалистов выросло на 17%. В ближайшие три-пять лет спрос на «безопасников» продолжит увеличиваться.

По мнению 73% опрошенных, наибольшие перспективы открываются в компаниях-разработчиках. Это соответствует текущему состоянию отрасли, так как она еще далека от насыщения технологиями. Также студенты рассматривают в качестве места работы аутсорсинговые компании (55%), системных интеграторов (27%), ИБ-отделы нетехнических компаний (23%). Еще 22% видят перспективы в работе в стартапах.

«Есть два пути для карьерного роста ИБ-специалиста. Первый – расти «вглубь», погружаясь в самые тонкие нюансы одного продукта или проекта. Такой карьерный рост возможен в продуктовых компаниях, которые разрабатывают конкретный класс решений. Второй вариант – расширять кругозор и видеть тенденции разных отраслей, работать с большим количеством заказчиков, решать разноплановые задачи и др. Такой рост возможен в аутсорсинговых компаниях или у интеграторов», — сказал начальник отдела безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд.

Карьерные и зарплатные ожидания

Главный критерий при выборе работодателя для 74% молодых людей — уровень заработной платы. Другие важные факторы: возможность профессионального развития (70%) и карьерного роста (69%). Удаленная работа актуальна для 45% респондентов. Почти половина студентов (46%) начинает работать еще во время обучения.

У большинства студентов зарплатные ожидания соответствуют рынку. Так, 57% рассчитывают получать на первом месте работы от 50 до 100 тыс. руб в месяц. Четверть опрошенных претендует на заработную плату от 100 до 200 тыс. руб. Завышенные ожидания (зарплата более 300 тыс. руб.) высказали только 4% респондентов.

По данным «Хабр.Карьеры», во второй половине 2024 г. медианная зарплата ИБ-специалистов составляла 157 тыс. руб. По сравнению с другими ИТ-специальностями оплата труда «безопасников» выросла ощутимее всего — на 21% по сравнению с первым полугодием.

Многие студенты (54%) уже во время учебы выбирают направление работы. Чаще всего молодые люди стремятся стать инженерами ИБ (41%) и работать со средствами защиты информации и инфраструктуры. Еще 40% хотят обеспечивать безопасность сетей передачи данных, 28% — начать карьеру во внутренних ИБ-службах организаций. Не планируют работать по специальности 13% опрошенных.

В целом эти настроения соответствуют требованиям рынка. По данным опроса «СерчИнформ», отечественным компаниям не хватает специалистов по безопасности сетей (53%), компьютерных криминалистов (40%), рядовых ИБ-специалистов (33%) и пентестеров (28%).

Компетенции, без которых не обойтись

По мнению двух третей респондентов, ключевые навыки — это умение работать с угрозами ИБ (анализ, классификация, обнаружение), знание языков программирования, понимание основных сетевых протоколов. Почти 60% отмечают, что не обойтись без знания нормативной базы в области ИБ. В топ-3 soft skills, которые нужны специалисту по информационной безопасности, вошли готовность к постоянному обучению (78%), системное мышление (65%), умение работать в команде (57%).

Мнение студентов о необходимых навыках совпадает с запросами компаний. Это следует из недавнего исследования компании «СерчИнформ», в котором анализируются потребности работодателей в ИБ-специалистах.

Треть студентов довольна знаниями и навыками, которые дает вуз, и считает их достаточными для начала работы в сфере информационной безопасности. Сделать обучение более эффективным поможет увеличение количества практических занятий — так считает 81% опрошенных. За создание киберполигонов высказываются 33%. Студенты отмечают, что для развития практических навыков необходимо тесное сотрудничество вузов с ИТ-компаниями и профессиональным сообществом. Каждый второй (53%) хотел бы участвовать в регулярных мастер-классах от экспертов отрасли и сотрудников ведущих компаний. Еще 41% респондентов был бы рад регулярным живым встречам с потенциальными работодателями.

В сфере информационной безопасности важно постоянное дополнительное обучение, так как даже самая хорошая вузовская программа «не успевает» за стремительно развивающимися технологиями. Большинство студентов (88%) получают дополнительные знания благодаря самообучению — им помогают бесплатные курсы, вебинары и чтение профессиональной литературы. Стажировки используют только 19% опрошенных, столько же посещают профильные конференции. Платные образовательные курсы проходят 12% обучающихся.

«Результаты исследования — это сигнал: молодежь настроена серьезно, они хотят расти, зарабатывать и быть полезными. Но им не хватает реального опыта, практики, общения с профессионалами. Мы в «Кибердоме» видим свою задачу в том, чтобы закрыть этот разрыв — помочь студентам не просто учиться, а почувствовать себя частью отрасли, найти первых наставников, пройти через настоящие вызовы. Безопасность — это не про скучные инструкции, это про живую работу, в которой каждый день что-то меняется. И мы хотим, чтобы будущие специалисты это понимали с самого начала», — сказал генеральный директор «Кибердома» Сергей Калмыков.