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«Кибердом» принимает заявки от ИT-руководителей на вступление в закрытое экспертное сообщество

«Кибербом» открыл вторую специальную программу для руководителей ИT- и кибербез-направлений компаний. Ее участники войдут в экспертное сообщество «Кибердома», объединяющее лидеров отрасли и представителей крупнейших российских компаний. Об этом CNews сообщили представители «Кибердома».

Резиденты смогут участвовать в формировании профессиональной повестки, делиться практическим опытом на мероприятиях «Кибердома», работать над отраслевыми инициативами и проектами вместе с другими участниками сообщества. Прием заявок открыт до 2 октября 2026 г.

Бизнес-клуб «Кибердома» объединяет руководителей и экспертов из 20 отраслей экономики. Ежегодно в «Кибердоме» проходит более 100 деловых и профессиональных мероприятий: закрытые встречи, отраслевые дискуссии, экспертные сессии и нетворкинг. Резиденты клуба участвуют в них не только как гости, но и как эксперты, спикеры и авторы собственных инициатив.

Новый набор станет вторым с начала 2026 г. Первая специальная программа прошла весной этого года: по ее итогам к бизнес-клубу присоединились 12 новых резидентов. За несколько месяцев участники запустили рабочую группу для представителей авиационной отрасли и отдельную группу, посвященную применению искусственного интеллекта в кибербезопасности.

«Для нас важно, чтобы резиденты не просто посещали мероприятия, а влияли на то, что происходит внутри сообщества. Они могут поднимать актуальные для своей отрасли темы, собирать вокруг них коллег, запускать рабочие группы и собственные проекты, делиться практическим опытом на мероприятиях и через деловые и ИT-медиа. Первый набор показал, что такой подход работает: инициативы новых резидентов уже выросли в отдельные направления работы клуба», — сказала Ольга Орденова, руководитель бизнес-клуба «Кибердома».

Программа рассчитана на руководителей уровня не ниже CEO-3 в компаниях с оборотом от 2 млрд руб. и CEO-2 в компаниях с оборотом до 2 млрд руб. из всех отраслей экономики, за исключением IT-интеграторов и вендоров. Приглашаются руководители с опытом работы от пяти лет в сфере ИT и кибербезопасности.

Одно из условий участия — готовность внести практический вклад в развитие сообщества. В течение полугода каждый новый резидент реализует собственную инициативу: это может быть менторство или консультирование других участников клуба, работа в отраслевой группе, проведение экспертной встречи или, например, воркшопа по киберграмотности и цифровой гигиене для предпринимателей и представителей МСП.

Участники, прошедшие отбор, могут присоединиться к бизнес-клубу «Кибердома» на специальных условиях: стоимость резидентства на первые полгода составит 1 тыс. руб. После завершения первых шести месяцев программы участие в клубе можно будет продлить на льготных условиях.

Отбор пройдет в несколько этапов. До 2 октября 2026 г. кандидаты могут подать заявку, после чего команда бизнес-клуба проведет первичный отбор и индивидуальные собеседования. Финальное решение примут представители бизнес-клуба совместно с профильными экспертами и амбассадорами «Кибердома».

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