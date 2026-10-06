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Что ожидают от облачного провайдера руководители по кибербезопасности: «Кибердом» и Selectel проводят исследование

Облачная инфраструктура стала неотъемлемой частью ИT-ландшафта российского бизнеса: компании разных масштабов и отраслей используют ее для размещения корпоративных систем и данных. Появляются и новые сценарии работы с облаками, в том числе для проектов с использованием искусственного интеллекта. На этом фоне меняются требования к вычислительным ресурсам, безопасности хранения и обработки данных. «Кибердом» и Selectel запускают исследование, чтобы выяснить, что сегодня важно руководителям направления информационной безопасности при работе с облаками и какие факторы влияют на готовность бизнеса размещать корпоративные ресурсы за пределами собственного контура. Об этом CNews сообщили представители «Кибердома».

По данным Apple Hills Digital, 43% компаний, которые ранее не использовали публичные облака, называют опасения по безопасности одним из ключевых барьеров. При этом среди компаний, уже использующих облако, более четверти относят снижение рисков безопасности данных к числу ключевых преимуществ такой инфраструктуры. На этом фоне меняются и сценарии использования облаков: каждая четвертая компания уже использует облако для работы с ИИ, а еще 18% планируют начать в ближайшие 12 месяцев. При этом, по данным AHD, ИИ и кибербезопасность входят в число основных направлений роста инвестиций компаний.

В центре исследования «Кибердома» и Selectel — актуальные требования руководителей ИБ к облачной инфраструктуре, факторы, влияющие на решение о размещении корпоративных ресурсов в облаке, и условия, при которых компании готовы пересматривать ограничения на использование облачных сервисов. Отдельно организаторы изучат, какие системы и данные бизнес пока не готов размещать за пределами собственного контура и какие готовые сервисы безопасности ожидает получить от облачного провайдера.

Исследование включает количественный опрос и глубинные интервью с представителями отрасли. Результаты «Кибердом» и Selectel представят в ноябре 2026 г.

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В исследовании могут принять участие руководители и специалисты по информационной безопасности, которые участвуют в принятии решений об использовании облачных технологий в компании. Важно мнение как представителей компаний, уже использующих облака, так и тех, кто пока не размещает в них корпоративные ресурсы.

Опрос займет 10–15 минут. Результаты исследования помогут сформировать картину требований российского ИБ-сообщества к облачной инфраструктуре и определить, какие факторы сегодня влияют на доверие к облачным технологиям.

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