Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 170526
ИКТ 13278
Организации 10420
Ведомства 1450
Ассоциации 975
Технологии 3402
Системы 25238
Персоны 73007
География 2765
Статьи 1511
Пресса 1197
ИАА 685
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2588
Мероприятия 844

Боброва Екатерина


12.03.2025 «Руцентр»: российские компании продолжают регистрировать домены на физлицо 1
12.04.2023 Content AI будет внедрять свои технологии в СЭД/ECM-решения ЭОС 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Боброва Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:

Рунити - RU-Center Group - Ру-Центр групп - Руцентр - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 437 1
Рунити 20 1
Content AI - Контент ИИ 77 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1022 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30021 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12550 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1272 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15881 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4927 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2939 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 943 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12645 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13943 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19820 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10353 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31114 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 989 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8652 1
Оцифровка - Digitization 4599 1
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 320 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2061 1
Microsoft Office 3765 1
Шалимова Надежда 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146063 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3510 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6206 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 708 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5486 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1170 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14589 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8656 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1346071, в очереди разбора - 764587.
Создано именных указателей - 170526.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Мощные, но легкие: самые производительные ноутбуки весом до 1,25 кг

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 PaperMatte: универсальное решение с отличным экраном

Аксессуары для смартфонов в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости
Показать еще