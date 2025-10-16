«Руцентр» представил «Мультидоступ»: функцию настройки ролей доступа в личном кабинете

Компания по управлению онлайн-активами «Руцентр» объявляет о запуске новой услуги «Мультидоступ». Новый продукт отвечает на ключевые запросы бизнеса: необходимость разграничения доступа к критически важным операциям, безопасное взаимодействие с подрядчиками и ведение детальной истории всех действий в аккаунте. Об этом CNews сообщили представители «Руцентра».

«С помощью "Мультидоступа" наши клиенты могут создавать до 100 индивидуальных ролей с гибкими настройками прав, — сказала операционный директор «Руцентра» Екатерина Боброва. — Это не просто инструмент, а новый стандарт управления корпоративным аккаунтом, который превращает личный кабинет в централизованную и безопасную систему доступа для всей команды».

Центром системы является роль главного администратора — официального представителя компании, который обладает неограниченными правами и может назначать до трех заместителей с аналогичным уровнем доступа для распределения ответственности. Для ускорения внедрения «Мультидоступ» включает набор предустановленных ролей, таких как «технический специалист» для работы с DNS и хостингом, «финансовый специалист» для управления платежами и «владелец услуги» для контроля над отдельными продуктами, при этом все шаблоны можно гибко настраивать под нужды компании. Отдельным плюсом для премиальных клиентов стала роль «индивидуальный менеджер», которая позволяет делегировать рутинные операции персональному менеджеру «Руцентра» без дополнительных подтверждений, сохраняя полную прозрачность всех его действий в системе.

Важной составляющей новой услуги является комплексное повышение безопасности. Обязательная двухфакторная аутентификация для всех пользователей, SMS-оповещения о критичных операциях и полное исключение необходимости передавать основной пароль сторонним лицам значительно снижают риски. Кроме того, система обеспечивает полный контроль и аудит благодаря детальному логу всех действий с привязкой к конкретной роли, времени и типу операции, что позволяет моментально отслеживать любые изменения. Процесс подключения услуги состоит из трех простых шагов: идентификация договора компании, создание роли главного администратора и подключение двухфакторной аутентификации.

Запуск «Мультидоступа» является логичным и стратегически важным шагом в развитии линейки специальных продуктов «Руцентра», ориентированных на потребности крупного бизнеса. Новая услуга укрепляет экосистему корпоративных решений компании, предоставляя клиентам мощный и безопасный инструмент для централизованного управления масштабным доменным портфелем и другими критически важными онлайн-активами.