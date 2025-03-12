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«Руцентр»: российские компании продолжают регистрировать домены на физлицо

Компания по управлению онлайн-активами «Руцентр» провела опрос российских компаний, официально не владеющих доменами. В исследовании участвовали 700 представителей компаний, отвечающих за развитие бизнеса, покупку необходимых ИТ-сервисов и решений и размещения онлайн-активов — таких как домены, сайты, хостинг, облачные хранилища, серверы. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

Среди всех опрошенных организаций, на чьих ИНН не зарегистрирован ни один домен в зоне .ru/.рф, 11% подтвердили наличие домена, используемого для сайта или корпоративной почты, и в 80% случаев он зарегистрирован на физическое лицо или подрядчика.

Давнее оформление — ключевая причина регистрации домена на физлицо. Многие представители бизнеса также отметили удобство и упрощенную систему регистрации. В то же время около половины компаний не отказываются от возможности перерегистрировать домен на юридическое лицо в ближайшее время. Особенно это стало актуально после участившихся доменных споров между собственниками компаний. Кроме того, если организация забудет вовремя продлить доменное имя, то оно перейдет в открытый доступ и ресурсы на утраченном адресе перестанут работать.

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«Домен — это один из ключевых онлайн-активов бизнеса, которым важно грамотно распоряжаться и управлять для минимизации финансовых и репутационных рисков. Компаниям следует регистрировать домен на юридическое лицо, ведь в случае увольнения сотрудника, смены подрядчика или возникновения каких-либо споров на право владения доменом, эта мера позволит сохранить полный контроль над доменным портфелем компании», — сказала Екатерина Боброва, операционный директор «Руцентра».

В результате анализа также удалось выяснить, что 12% компаний, имеющих сайт, но не имеющих доменов в зонах .ru/.рф, просто используют домены в других зонах. Как отмечали респонденты, регистрация доменного имени не в российской зоне связана с ориентацией компании на зарубежный рынок или в силу занятости нужного имени в зонах .ru/.рф. В то же время более половины таких компаний не отрицают вероятность регистрации доменного имени в российских зонах в будущем.

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