Программно-аппаратный комплекс «ВеКО» — инновационная система на основе искусственного интеллекта, разработанная компанией НТР в сотрудничестве с Ангаром-17. В рамках партнерства НТР разработала программное обеспечение, а Ангар-17 предоставил оборудование, создав комплексное решение для усиления мер безопасности на воздушном транспорте.