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НТР Томск ВеКО
Программно-аппаратный комплекс «ВеКО» — инновационная система на основе искусственного интеллекта, разработанная компанией НТР в сотрудничестве с Ангаром-17. В рамках партнерства НТР разработала программное обеспечение, а Ангар-17 предоставил оборудование, создав комплексное решение для усиления мер безопасности на воздушном транспорте.
|04.04.2025
|В московском аэропорту установили систему «ВеКО» с искусственным интеллектом для повышения авиационной безопасности 1
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