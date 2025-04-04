В московском аэропорту установили систему «ВеКО» с искусственным интеллектом для повышения авиационной безопасности

В одном из столичных аэропортов введен в эксплуатацию программно-аппаратный комплекс «ВеКО» — система на основе искусственного интеллекта, разработанная компанией НТР в сотрудничестве с «Ангаром-17». В рамках партнерства НТР разработала программное обеспечение, а «Ангар-17» предоставил оборудование, создав комплексное решение для усиления мер безопасности на воздушном транспорте. Об этом CNews сообщили представители компании НТР.

«ВеКО» обеспечивает непрерывный мониторинг операторов в режиме реального времени. Встроенная камера отслеживает направление взгляда и фиксирует момент, когда оператор отвлекается или покидает рабочее место. Если внимание уходит от экрана, через 3 секунды система подает тревожный сигнал. При длительном отсутствии оператора конвейерная лента автоматически останавливается, исключая возможность пропуска запрещенных предметов.

Благодаря внедрению «ВеКО» пронос на борт воздушного судна опасных предметов, например, таких как нож, пила или граната, становится практически невозможным. Ранее эффективность досмотра во многом зависела от концентрации операторов, анализирующих теневые изображения багажа на экранах рентгенотелевизионных установок. Однако человеческий фактор не всегда позволял гарантировать обнаружение запрещенных предметов, что создавало потенциальные риски. Испытания системы в московском аэропорту подтвердили ее высокую эффективность. Внедрение «ВеКО» станет важным шагом в развитии технологий авиационной безопасности, обеспечивая дополнительный контроль при досмотре пассажиров и багажа.