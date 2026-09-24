T-Flex CAD сертифицирован в операционной системе «Альт Рабочая станция»

«Базальт СПО», производитель системного ПО на базе собственной платформы разработки, и российский разработчик платформы для управления жизненным циклом изделия T-Flex PLM компания «Топ Системы» подтвердили прямую совместимость системы автоматизированного проектирования T-Flex CAD с операционной системой (далее — ОС) «Альт Рабочая станция». Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

В рамках тестовых испытаний проверена работа основных функций T-Flex CAD в нативной среде «Альт Рабочая станция».

T-Flex CAD — инструмент для конструкторской подготовки при разработке изделий и 3D-моделирования, объединяющий возможности 3D-проектирования на основе параметрического подхода с выпуском технической документации в виде 2D-чертежей и в электронном виде. Решение имеет полный набор необходимых инструментов для создания параметрических и явно определенных деталей, сборок, состоящих из множества компонентов, любой сложности, а также для оформления конструкторской и другой технической документации. T-Flex CAD применяется для решения проектных задач любой сложности в различных отраслях промышленности: от машиностроения и приборостроения до авиационной, космической и автомобильной отраслей.

«Выпуск нативной версии T‑Flex CAD для ОС «Альт» – это очередной шаг к полной независимости комплекса инженерных решений, неотъемлемой частью которого является операционная среда и инфраструктура. Теперь промышленные предприятия получают САПР, которая работает с операционной системой в естественном режиме. Это дает и прирост производительности и стабильности при проектировании и расчетах сложных узлов, и прозрачность для служб безопасности, и сохранение всех привычных инструментов моделирования. Мы убрали барьер совместимости, чтобы инженеры могли сосредоточиться на своих непосредственных задачах», – отметил Богдан Ключников, заместитель генерального директора по работе с ключевыми клиентами компании «Топ Системы».

«Альт Рабочая станция» — операционная система с рабочей средой GNOME и набором предустановленных приложений. В операционной системе реализована поддержка большинства видеокарт Nvidia 2010-2025 годов выпуска, включая 50-ю серию. ОС включена в Единый реестр российских программ (№1292), а также входит в корпоративный стандарт ГК Ростех в статусе «рекомендуемая ОС».

Совместимость решений «Базальт СПО» и «Топ Системы» закреплена соответствующим сертификатом, что подтверждает готовность их применения в машиностроении, авиастроении, ВПК и других промышленных областях.

Нативная версия T‑Flex CAD доступна для скачивания с сайта пользователям T‑Flex CAD 18, уже использующим или переходящим на операционную систему «Альт». Продукт интегрируется в существующие PLM-процессы, полностью совместим с файлами и проектами, созданными в Windows-версии, и поддерживает все основные функции параметрического 3D-моделирования, подготовки конструкторской документации и обмена данными с T‑Flex DOCs.

Операционные системы семейства «Альт» от «Базальт СПО» являются основой для разработки решений в области автоматизации производственных процессов и работы на индустриальных компьютерах и контроллерах. Компания сотрудничает с компаниями-разработчиками САПР. Так, ранее в 2026 г. компания «Аскон» подтвердила прямую совместимость «Компас-3D» v25 с операционными системами «Альт Рабочая станция» 11 и «Альт Рабочая станция К» 11.