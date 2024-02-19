На автозаводе «Урал» внедрили T-FLEX PLM

Цель проекта заключалась в переводе бизнес-процессов с западного ПО на отечественное ПО T-FLEX PLM с улучшением всех этапов, начиная от создания концепции нового автомобиля и заканчивая продажей под заказ клиента.

Работа была осуществлена без потери данных и остановки критически важного, сложного и высокоточного производства, задействованного в особо важных проектах. Об этом CNews сообщили представители ЗАО «Топ Системы».

Для обеспечения технологического суверенитета и перехода на отечественное ПО требовалась одновременная миграция данных из трех систем в одну. Это включало соединение объектов по обозначению (артикулу), выделение ревизий по датам и документам-основаниям, а также определение типов объектов в разделах спецификации.

Проект также предполагал бесперебойную параллельную работу в различных системах без остановки бизнес-процессов и производства. Это охватывало иностранное ERP, отечественное ERP, российскую систему управления инженерными данными (PDM) с бесшовной интеграцией и обменом данными между ними.

В ходе двухлетнего проекта, начавшегося в январе 2020 г., автоматизировано более 600 рабочих мест. Задачи включали миграцию данных конструкторско-технической подготовки производства, ведение составов изделий в системе управления инженерными данными (PDM), управление изменениями конструкторских данных (КД), ведение маршрутов и техпроцессов, а также интеграцию с «1С:ERP».

В рамках проекта была проведена колоссальная работа с огромным объемом данных, включая 1700 полных составов изделий, 300 тысяч уникальных компонентов и более 2 млн иерархических взаимосвязей. Вариативность составов достигала более 200 опций изделий.

Все данные успешно мигрировали в новую PDM-систему без остановки производственного цикла и потери данных. Были разработаны процедуры согласования изменений конструкторско-технологической документации и функционал архива. Также был создан механизм интеграции с системой «1С:ERP».

Проект завершился успешным выводом в промышленную эксплуатацию с полным отключением старых систем иностранного ПО.

Впервые в России в отрасли «Автомобилестроение» была внедрена PLM-система отечественного разработчика на всем жизненном цикле высокотехнологичного изделия, проведено полное импортозамещение иностранного программного обеспечения без потери данных.