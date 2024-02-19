Разделы

Цифровизация Внедрения Импортонезависимость
|

На автозаводе «Урал» внедрили T-FLEX PLM

Цель проекта заключалась в переводе бизнес-процессов с западного ПО на отечественное ПО T-FLEX PLM с улучшением всех этапов, начиная от создания концепции нового автомобиля и заканчивая продажей под заказ клиента.

Работа была осуществлена без потери данных и остановки критически важного, сложного и высокоточного производства, задействованного в особо важных проектах. Об этом CNews сообщили представители ЗАО «Топ Системы».

Для обеспечения технологического суверенитета и перехода на отечественное ПО требовалась одновременная миграция данных из трех систем в одну. Это включало соединение объектов по обозначению (артикулу), выделение ревизий по датам и документам-основаниям, а также определение типов объектов в разделах спецификации.

Проект также предполагал бесперебойную параллельную работу в различных системах без остановки бизнес-процессов и производства. Это охватывало иностранное ERP, отечественное ERP, российскую систему управления инженерными данными (PDM) с бесшовной интеграцией и обменом данными между ними.

В ходе двухлетнего проекта, начавшегося в январе 2020 г., автоматизировано более 600 рабочих мест. Задачи включали миграцию данных конструкторско-технической подготовки производства, ведение составов изделий в системе управления инженерными данными (PDM), управление изменениями конструкторских данных (КД), ведение маршрутов и техпроцессов, а также интеграцию с «1С:ERP».

В рамках проекта была проведена колоссальная работа с огромным объемом данных, включая 1700 полных составов изделий, 300 тысяч уникальных компонентов и более 2 млн иерархических взаимосвязей. Вариативность составов достигала более 200 опций изделий.

Одно пространство для сотни задач: обзор интерактивных онлайн-досок
бизнес-коммуникации

Все данные успешно мигрировали в новую PDM-систему без остановки производственного цикла и потери данных. Были разработаны процедуры согласования изменений конструкторско-технологической документации и функционал архива. Также был создан механизм интеграции с системой «1С:ERP».

Проект завершился успешным выводом в промышленную эксплуатацию с полным отключением старых систем иностранного ПО.

Впервые в России в отрасли «Автомобилестроение» была внедрена PLM-система отечественного разработчика на всем жизненном цикле высокотехнологичного изделия, проведено полное импортозамещение иностранного программного обеспечения без потери данных.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Что важно учесть при построении BI-платформы: взгляд провайдера инфраструктуры

Уходя из России, Yandex теряет американских инвесторов

Игорь Лейпи, Softline: Объем поставок российских операционных систем в ближайшие годы увеличится как минимум вдвое

В России создана революционная технология лазеров нового поколения, компактных и экономных

Андрей Дугин, МТС RED: Мы можем взять под свое крыло компанию любого масштаба

Стартовала регистрация на конференцию Data Fusion 2024

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие подарки для автомобилистов: выбор ZOOM

Лучшие приложения для автомагнитол на Android: выбор ZOOM

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: все состояния материи, кроме известных со школы

Как работает инновационный огнетушитель, который обходится без воды

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году
Показать еще