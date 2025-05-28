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Обновление T-FLEX CAD 17.1.33.0 и приложений

В сборке T-FLEX CAD 17.1.33.0 были улучшены стабильность работы и производительность системы, исправлены ошибки, связанные с падением системы в проекциях, а также исправлен ряд ошибок при работе с 2D-проекциями, 3D-фрагментами, API, элементами оформления и импортом DWG. Об этом CNews сообщили представители компании «Топ Системы».

Ключевые изменения системы

Анализ геометрии и измерения

Обновлен алгоритм расчета моментов инерции ixy, izx, iyz. Изменены описания измеряемых свойств (Момент инерции относительно оси -> Осевой момент инерции, Момент инерции относительно плоскости -> Центробежный момент инерции).

Параметризация

Базы данных теперь упорядочены по алфавиту в выпадающем списке в верхней части окна редактора БД базы.

Коллективная работа под управлением T-FLEX DOCs

Добавлен и установлен по умолчанию флаг Установки > T-FLEX DOCs > Автоматически сохранять изменения в структуре изделия при включенной синхронизации фрагментов. Ранее изменения всегда сохранялись в таких случаях. Теперь эту опцию можно отключить для повышения производительности при работе с большими сборками.

Лицензирование

Добавлена поддержка ключей Guardant для всех продуктов комплекса T-FLEX PLM.

В дистрибутив «Компоненты поддержки» добавлен установочный пакет менеджера лицензий Guardant Control Center.

Исследование: как генИИ помогает улучшить клиентский сервис
Цифровизация

В текстовое меню и меню справки T-FLEX CAD добавлена команда, вызывающая менеджер лицензий Guardant Control Center, если он установлен.

В нижнюю часть окна утилиты T-FLEX Лицензирование добавлена ссылка на новый диалог «Параметры поиска ключей». Он позволяет установить приоритет поиска ключа определенного типа либо указать сетевой адрес или ID ключа. По умолчанию ключи Sentinel ищутся в первую очередь. Если параметры поиска не заданы, то при запуске T-FLEX CAD теперь предлагается запомнить адрес и тип найденного ключа для ускорения последующих запусков.

Загрузить обновление можно на сайте компании «Топ Системы».

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