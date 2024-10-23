На пути к технологическому суверенитету в промышленности: компания «Топ Системы» совместно с «Группой Астра» делают доступнее работу с комплексом T-FLEX PLM в среде Linux

Официально подтверждена совместимость программ комплекса T-FLEX PLM с ОС Astra Linux 1.7 и 1.8. Эксперты вендоров разработали новый менеджер установки, и теперь инсталлировать и эффективно использовать программный стек можно без навыков программирования и Linux-администрирования. Благодаря этому современный инструментарий для управления всем жизненным циклом изделия смогут использовать промышленные предприятия, у которых в штате нет специалистов по Linux. Об этом CNews сообщили представители «Топ Системы».

Инженерное программное обеспечение очень требовательно к вычислительным ресурсам ИТ-систем, наличию графических возможностей и средствам интеграции со специальным оборудованием, задействованным в производственных процессах. Множество российских ИТ-компаний усердно работают над тем, чтобы обеспечить заказчиков необходимыми элементами операционной среды. В частности, разрабатываются отечественные операционные Linux-системы, которые должны стать основной операционной средой для предприятий.

Компания «Топ Системы» продолжает развитие своих программ, базирующихся на отечественных операционных системах, основанных на Linux. В мае 2024 г. была организована специальная демонстрация кроссплатформенных версий клиента T-FLEX DOCs (система управления жизненным циклом изделия) и прототипа системы автоматизации проектирования T-FLEX CAD, собранных непосредственно в среде Linux под управлением ОС Astra Linux. Сейчас ведутся работы, направленные на выпуск Linux-версии для масштабного промышленного использования. Промежуточным шагом для перехода на операционную среду Linux от отечественных производителей является применение технологии Wine, которая позволяет запустить Windows-версии комплекса T-FLEX PLM под Linux. Wine является универсальным средством, созданным и развиваемым открытым сообществом разработчиков, и требует доработки и настройки, включая модификацию кода, под требования программных продуктов комплекса T-FLEX PLM для их корректной полнофункциональной работы в среде Linux. Также сам по себе переход на операционную систему Linux требует специализированной квалификации от администраторов и пользователей, а развертывание среды Wine для запуска программных продуктов комплекса T-FLEX PLM требует владения навыками Linuх-администрирования.

На базе полученных обращений в техническую поддержку, анализа запросов по установке и настройке работы программ в Linux-среде в службу поддержки, а также проектного опыта и обратной связи от заказчиков-пользователей OC на базе Linux и программных продуктов T-FLEX PLM компания «Топ Системы» и «Группа Астра» произвели совместную доработку, настройку и наладку пакета Wine для Astra Linux, который позволяет развернуть готовую к использованию и оптимально настроенную среду Wine для продуктов комплекса T-FLEX PLM. Специальный установочный менеджер позволяет в автоматизированном режиме развернуть ПО T-FLEX PLM в среде Wine на ОС Astra Linux и не требует дальнейшей доработки или настройки. Внутренние тесты разработчиков показали: доработанное ПО Wine, подготовленное и адаптированное под совместное использование ОС Astra Linux и продуктов комплекса T-FLEХ PLM, обеспечивает оптимальные условия для интегральной работы приложений комплекса T-FLEХ PLM и операционной среды Astra Linux. После проведенных тестовых испытаний продукты компании «Топ Системы» T-FLEX DOCs и T-FLEX СAD получили сертификаты, подтверждающие корректность совместного функционирования с ОС Astra Linux Special Edition 1.7 и 1.8.

Разработанный менеджер установки ПО T-FLEX PLM обеспечивает простоту установки и использования программных продуктов компании «Топ Системы» в OC Astra Linux. Теперь для запуска и настройки систем комплекса T-FLEX PLM на ОС Linux Astra не требуется наличие специальных навыков администрирования и программирования как со стороны ИТ-специалистов, так и со стороны пользователей. Для установки пакета Wine и программ комплекса T-FLEX PLM пользователю достаточно выполнить минимальный набор операций, описанных в инструкции на сайте компании «Топ Системы».

Менеджер установки ПО T-FLEX PLM для ОС Astra Linux позволяет оптимизировать работу программ, существенно экономить время на установку и запуск систем, сократить количество обращений в службу поддержки обоих производителей и высвободить время технических и ИТ-специалистов у заказчика и компаний-разработчиков ПО на решение других приоритетных задач.

«Мы внимательно слушаем и анализируем отзывы пользователей и обращения в службу поддержки. Полученные результаты анализа и информация от технических специалистов используются для улучшения опыта работы с нашими продуктами. Это позволило нам совместно со специалистами из «Группа Астра» доработать пакет Wine для Astra Linux. Теперь установка продуктов комплекса T-FLEX PLM под ОС Astra Linux делается практически «в два клика». Также отзывы пользователей, обращения в службу поддержки, предложения по улучшению нашего ПО и полученный проектный опыт учитываются и при разработке и развитии нашего ПО в целом. Такой подход позволяет повысить удовлетворенность заказчиков от применения продуктов комплекса T-FLEX PLM», – отметил Сергей Бикулов, исполнительный директор компании «Топ Системы».

«Адаптация инженерного ПО под Linux-подобные ОС – это огромная работа, ведь все решения данного класса представляют собой сложные программные комплексы, и критически важно обеспечить полную совместимость каждого их элемента с новой средой. Для достижения успеха в такой ответственной и масштабной задаче, вендорам нужно объединять ресурсы, и мы искренне благодарны коллегам из «Топ Систем» за сотрудничество. Теперь предприятиям с ИТ-инфраструктурами на базе ОС Astra Linux будет намного удобнее пользоваться T-FLEX PLM», – сказал Алексей Трубочев, директор департамента сопровождения «Группы Астра».