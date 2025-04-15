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Корепин Вадим
Корепин Вадим и организации, системы, технологии, персоны:
|НСПК - Национальная система платежных карт 827 1
|Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel - Ренессанс Москва Монарх Центр 35 1
|ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 57 1
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2976 1
|Мудрова Евгения 1 1
|Эйгес Павел 98 1
|Огнев Олег 2 1
|Белов Юрий 13 1
|Попова Мария 141 1
|Мамаев Александр 15 1
|Григоренко Илья 1 1
|Тимофеев Сергей 10 1
|Охотин Сергей 2 1
|Севастьянов Алексей 25 1
|Геклер Алена 29 1
|Сахаров Андрей 8 1
|Галаган Алексей 5 1
|Никонов Евгений 7 1
|Белов Олег 5 1
|Волощенко Екатерина 3 1
|Таранов Андрей 4 1
|Корольков Дмитрий 2 1
|Сергиенко Ольга 1 1
|Вавилов Кирилл 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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