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Корепин Вадим



15.04.2025 Вадим Корепин, Lansoft: Многие компании готовы сочетать российские и западные ИТ-решения 1
10.07.2013 Microsoft Dynamics AX 2012: от теории к практике 1
15.08.2012 Вадим Корепин будет развивать экспертизу по Microsoft Dynamics AX в Navicon 2
14.03.2006 26 апреля состоится форум "Корпоративный портал – 2006" 1
26.11.2003 В России начинается «глубокая» автоматизация 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Корепин Вадим и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24769 4
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 591 2
Navicon - Навикон 293 2
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 291 2
IBM - International Business Machines Corp 9462 1
SAP SE 5312 1
8368 1
Oracle Corporation 6743 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1642 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 511 1
Квазар-Микро - КМ 163 1
Город-Инфо - ГородИнтерактив 50 1
Pyramid Analytics 2 1
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 125 1
НСПК - Национальная система платежных карт 827 1
Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel - Ренессанс Москва Монарх Центр 35 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 57 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2976 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67880 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20173 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12719 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6775 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31422 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24547 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21586 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6758 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2225 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1203 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4873 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1280 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 767 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10708 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14039 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3647 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2443 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2110 1
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 341 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3783 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1086 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12157 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1950 1
Бухгалтерия - Учётные системы - Accounting systems - Учетные решения - Accounting Engine - Финансовый учёт - Информационная система финансового учета 319 1
Принтер - MPS - Managed Print Services - Система управления печатью - Аутсорсинг печати - Офисная полиграфия 282 1
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1734 1
PDM - Product Data Management - Управления данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 199 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28446 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 929 3
Microsoft Dynamics 1179 2
Microsoft Office 3786 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2079 1
Autodesk AutoCAD 341 1
Аскон Компас-автопроект 16 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 400 1
Intermech - Cadmech 1 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 212 1
Мудрова Евгения 1 1
Эйгес Павел 98 1
Огнев Олег 2 1
Белов Юрий 13 1
Попова Мария 141 1
Мамаев Александр 15 1
Григоренко Илья 1 1
Тимофеев Сергей 10 1
Охотин Сергей 2 1
Севастьянов Алексей 25 1
Геклер Алена 29 1
Сахаров Андрей 8 1
Галаган Алексей 5 1
Никонов Евгений 7 1
Белов Олег 5 1
Волощенко Екатерина 3 1
Таранов Андрей 4 1
Корольков Дмитрий 2 1
Сергиенко Ольга 1 1
Вавилов Кирилл 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147219 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17304 1
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Казахстан - Республика 5606 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43796 1
Бразилия - Федеративная Республика 2383 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 649 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14781 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29714 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5861 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48769 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24513 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51997 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7158 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6048 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5103 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1233 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2281 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6426 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 400 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2471 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7941 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16575 1
Из рук в руки - irr.ru 66 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8176 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1352677, в очереди разбора - 758985.
Создано именных указателей - 172912.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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