T-Flex CAD готов к работе на отечественной ОС Astra Linux

«Русбитех-Астра» и компания «Топ системы» подтвердили работоспособность и корректность совместного функционирования операционной системы Astra Linux Common Edtion и коммерческой версии программного обеспечения T-Flex CAD версии 17 в среде Wine.

Этому предшествовала продолжительная и плодотворная работа с коллективом компании «Русбитех». Продемонстрирована работа системы T-Flex CAD на отечественной ОС Astra Linux (c использованием технологии Wine) в режиме реального времени. Высокое быстродействие системы T-Flex CAD 17 остаётся неизменным даже при работе со сборкой на 1,5 млн тел. Также проводятся работы по поддержке T-Flex Docs на ОС Astra Linux.

Под Astra Linux (технология Wine) работают коммерческая и учебная версия системы T-Flex CAD.