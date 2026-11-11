Компания «Топ Системы» выпустила T-Flex Docs 18.2 для снижения риска ошибок и повышения контроля над инженерными данными

Компания «Топ Системы» объявила о выпуске T-Flex Docs 18.2 — новой версии системы управления инженерными данными и жизненным циклом изделия. Обновление направлено на сокращение ручных операций при проектировании, снижение риска ошибок при работе с электронными структурами и конфигурациями изделий и повышение прозрачности выполнения проектов. В новой версии развиты инструменты управления инженерными данными, автоматизация бизнес-процессов и интеграция с CAD-системами. Выполнено большое количество доработок по заявкам, поступившим от заказчиков.

T-Flex Docs объединяет инженерные данные и процессы конструкторско-технологической подготовки производства в единой среде. Доработки версии 18.2 помогают поддерживать согласованность проектной информации и уменьшают потребность в её ручной сверке. Для предприятий это создаёт условия для сокращения повторных проверок и исправлений, более предсказуемого выполнения работ и подготовки данных к передаче в производство.

«Основными ориентирами при разработке T-Flex Docs остаются поддержка работы со сложными структурами изделий, гибкость подходов к конфигурированию на этапе подготовки производства, а также обеспечение импортонезависимости контура PLM/PDM наших заказчиков. В T-Flex Docs 18.2 мы продолжаем развивать функциональность, появившуюся в версии 18. В новой версии продукта доработаны инструменты работы с инженерными данными, автоматизации бизнес-процедур и контроля выполнения задач. Это позволяет специалистам тратить меньше времени на рутинные операции, а руководителям — управлять процессом подготовки производства и контролировать ход работ. Особое внимание уделено доработкам, необходимым заказчикам для перехода с более ранних версий T-Flex Docs на актуальные версии продукта», — отметил Георгий Наумов, руководитель аналитической группы T-Flex Docs компании «Топ Системы».

В новой версии продолжены доработка и развитие инструментов работы с вариантами электронной структуры изделия, его комплектацией и применяемостью компонентов. Расширены возможности формирования и сравнения различных типов электронных структур изделия, а также синхронизации расположения объектов в разных представлениях изделия.

Эти изменения помогают точнее учитывать, какие компоненты должны входить в конкретный вариант изделия и поддерживать согласованность его состава для использования работниками различных инженерных служб предприятия. Это снижает риск использования неподходящих компонентов и расхождений в проектных данных — причин дополнительных проверок, исправлений и повторной подготовки документации.

Расширены возможности автоматической работы со связями между объектами, доработаны выбор данных и исполнителей при запуске процедур. Работа с информацией в ходе принятия решений стала удобнее: изменения свойств объектов можно сохранять в рамках общего диалога бизнес-процесса.

Доработки позволяют сократить число отдельных ручных действий при выполнении процедур и сделать работу с данными более последовательной. Для предприятия это означает меньше рутинных операций и ниже риск пропусков при обработке заданий и согласовании информации.

Доработаны инструменты системной инженерии (MBSE): диаграммы архитектурной модели работают быстрее и могут размещать больше объектов. Реализована возможность добавлять на диаграммы поясняющие текстовые сноски и заметки.

Улучшения помогают специалистам обсуждать устройство сложного изделия и фиксировать пояснения к проектным решениям. Наглядное представление архитектуры облегчает взаимодействие между участниками разработки и помогает уменьшить неоднозначность при передаче информации смежным командам.

Расширены возможности управления объектами T-Flex Docs непосредственно из T-Flex CAD и использования библиотечных компонентов. Развита интеграция с «Компас-3D»: доработаны синхронизация свойств, сохранение состава сборок и актуализация ссылок на ревизии компонентов.

В T-Flex Docs 18.2 пользователи системы смогут использовать возможности нового режима интеграции T-Flex Docs и T-Flex CAD для работы с крупными и многокомпонентными структурами изделий. Для обеспечения возможности бесшовного перехода и работы с историческими данными, сохранена полная поддержка всех ранее используемых инструментов интеграции продуктов компании.

Более согласованная работа CAD-модели и электронной структуры изделия сокращает потребность в повторном вводе и ручном сопоставлении данных. Это помогает снизить риск расхождений между моделью и составом изделия, а также уменьшить объём проверок перед передачей информации в последующие процессы.

Системный журнал доработан для более информативного отображения изменения настроек и выполнения процессов. В частности, администраторам системы теперь проще установить, какое действие бизнес-процесса привело к изменению стадии объекта. Также доработаны инструменты настройки системы и обмена данными.

Эти изменения позволят заказчикам продолжить совершенствование процессов прослеживаемости изменений и решения спорных ситуаций: специалисты могут быстрее восстановить последовательность действий и определить причину расхождений. Расширенные возможности настройки и интеграции помогают адаптировать систему к корпоративным процессам без увеличения числа ручных операций для пользователей.

Обновление T-Flex Docs 18.2 доступно заказчикам с активной подпиской на техническую поддержку. Для получения консультации и помощи в обновлении можно обратиться в службу поддержки компании «Топ Системы».