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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 198140
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Бабичев Сергей

СОБЫТИЯ


23.07.2026 «Ставрополькрайводоканал» создал импортонезависимую ИТ-инфраструктуру на базе решений «Ред Софт» 1
05.09.2024 T-FLEX CAD + IOSO = решение задач оптимизации любой сложности 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Бабичев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Top Systems - Топ Системы 87 1
СИГМА Технология 1 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10242 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16122 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13861 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1404 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 509 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1584 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4379 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27341 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2686 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64817 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5015 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5161 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2062 1
Top Systems - T-Flex CAD - T‑Flex CAE 41 1
Козлов Сергей 48 1
Россия - РФ - Российская федерация 165556 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 1078 1
Энергетика - Energy - Energetically 5833 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459777, в очереди разбора - 728872.
Создано именных указателей - 198140.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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