Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ростех ОАК Сухой БагрОС-4000 ОСРВ
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|07.07.2026
|Sitronics Group разработала опытные образцы высокопроизводительного сервера на базе российского процессора «Эльбрус-16С» 1
|27.03.2020
|Качественно и недорого: как развивается отечественное производство вычислительной техники 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Ростех и организации, системы, технологии, персоны:
|Лазутин Олег 2 1
|Матвеева Татьяна 110 1
|Гревцев Александр 31 1
|Гребенщиков Дмитрий 39 1
|Трушкин Константин 60 1
|Иванов Борис 64 1
|Аникин Леонид 61 1
|Печенин Алексей 18 1
|Степнов Александр 3 1
|Буланов Константин 4 1
|Изумрудов Олег 41 1
|Баранов Евгений 5 1
|Климов Иван 30 1
|Ляшков Игорь 3 1
|Клейменова Елена 3 1
|Минаков Артем 4 1
|Истомин Владимир 3 1
|Gartner - Гартнер 3658 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.