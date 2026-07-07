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Ростех ОАК Сухой БагрОС-4000 ОСРВ

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


07.07.2026 Sitronics Group разработала опытные образцы высокопроизводительного сервера на базе российского процессора «Эльбрус-16С» 1
27.03.2020 Качественно и недорого: как развивается отечественное производство вычислительной техники 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

Embox - Эмбокс 4 1
Huawei 4676 1
Intel Corporation 12811 1
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AMD - Advanced Micro Devices 4641 1
Microsoft Corporation - GitHub 1075 1
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Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 1
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S8 Capital - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 207 1
Рикор Холдинг - Rikor 173 1
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 66 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 1
Т8 НТЦ 120 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 1
Рикор Электроникс - Rikor Electronics - Арзамасский завод радиодеталей 58 1
Хост ГК 39 1
Рикор ИМТ - Рикор Интерактивные Медиа Технологии 7 1
WindRiver - Wind River Systems 40 1
Радиоэлектронные Компоненты 12 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Газпром ПАО 1493 1
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Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 1
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 1
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Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
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EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1129 1
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 768 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 1
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1109 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 753 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-16С 39 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 522 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 1
VK - Mail.Ru Почта 418 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 187 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 210 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 1
Diasoft Database Adapter 13 1
Diasoft Legacy Renovation 7 1
VK Cloud Private - VK Частное облако - VK Private Cloud Light - Mail.ru Private Cloud 26 1
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 469 1
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 145 1
СВД ВС - КПДА Нейтрино 19 1
Top Systems - T-Flex Docs 21 1
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk vAIR - Aerodisk Open vAIR 50 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
FreeRTOS - многозадачная операционная система реального времени (ОСРВ) 13 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус Линукс 9 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 248 1
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk AIST - Аэродиск АИСТ гипервизор 25 1
Лазутин Олег 2 1
Матвеева Татьяна 110 1
Гревцев Александр 31 1
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 2
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ОКР - Опытно-конструкторские работы 235 1
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 1
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ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 1
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 880 1
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 418 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 1
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MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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