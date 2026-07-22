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Росатом РИР Умный город

Технологически «Умный город» Росатома представляет из себя программно-аппаратный комплекс с различными сервисами для жителей и муниципалитета. Это набор высокотехнологического оборудования и программных модулей, объединенных общим веб-ресурсом. Часть из них закрытые (для служебного использования), часть предназначена для общественного использования: информационные и бытовые сервисы, в том числе возможность коммуникации между пользователями, представителями администрации города, бизнеса и ведомств.

«Умный город» Росатома может быть тиражирован в пределах муниципальных округов, регионов или всей страны. «Платформа внедряется как самостоятельное решение либо интегрируется с имеющимися программными продуктами муниципалитета и государственными сервисами. Интеграционная часть позволяет бесшовно получать и передавать информацию между системами. Это позволяет в автоматическом режиме в короткие сроки разворачивать модули, сократив время на инсталляцию, тиражирование и наполнение системы первичными данными.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


22.07.2026 «Росатом» в Нововоронеже внедрит ситуационную видеоаналитику и модернизирует системы общественной безопасности 1
10.06.2024 Умные технологии в Полярных Зорях повысят уровень общественной безопасности 1
23.09.2022 «Росатом» представил в Таджикистане технологии для развития городской и производственной среды 2
09.08.2022 «Умный город» «Росатома» стал доступен из облака 1
24.12.2021 В Челябинской области заработала система автоматизированного контроля за работой коммунальной техники 1
08.10.2021 Первый клиентский семинар «Умный город. Росатом» прошел в Москве 2
05.10.2021 «Росатом» предложил свои решения «Умного города» в рамках болгаро-российского экономического сотрудничества 1
03.10.2018 Росатом научит всех строить «умные города» 2

Публикаций - 8, упоминаний - 11

Росатом РИР Умный город и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные решения - Русатом Инфраструктурные решения 134 8
Росатом РИР - Цифровые платформы и решения умного города 23 2
Диалог АНО 14 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8803 1
ГПБ - Газпромбанк 1266 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 442 1
Совкомбанк ПАО 316 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 455 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2326 7
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 384 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 454 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 1
Правительство Республики Таджикистан - органы государственной власти 26 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5953 1
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1581 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64779 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26052 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18056 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4616 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24307 2
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1486 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2212 2
Умный регион - концепция инновационного развития городов и районов 31 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5163 1
Голосовые сообщения - Телефонограмма 7 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9882 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22218 1
HMI - Human-Machine Interface - MMI - Man-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 882 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1753 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36014 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1691 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25491 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3356 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 658 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33358 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 596 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27331 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6243 1
Умное ЖКХ - Цифровизация жилищной сферы 47 1
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 701 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3570 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7655 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура - Интеграционная платформа 707 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3111 1
Lean Smart City - методология «Бережливый умный город» 8 1
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