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Росатом РИР Умный город
Технологически «Умный город» Росатома представляет из себя программно-аппаратный комплекс с различными сервисами для жителей и муниципалитета. Это набор высокотехнологического оборудования и программных модулей, объединенных общим веб-ресурсом. Часть из них закрытые (для служебного использования), часть предназначена для общественного использования: информационные и бытовые сервисы, в том числе возможность коммуникации между пользователями, представителями администрации города, бизнеса и ведомств.
«Умный город» Росатома может быть тиражирован в пределах муниципальных округов, регионов или всей страны. «Платформа внедряется как самостоятельное решение либо интегрируется с имеющимися программными продуктами муниципалитета и государственными сервисами. Интеграционная часть позволяет бесшовно получать и передавать информацию между системами. Это позволяет в автоматическом режиме в короткие сроки разворачивать модули, сократив время на инсталляцию, тиражирование и наполнение системы первичными данными.
СОБЫТИЯ
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Росатом РИР Умный город и организации, системы, технологии, персоны:
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|Диалог АНО 14 1
|Росатом РИР - Навигатор образовательных возможностей 1 1
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|Lenovo LSC - Lenovo Solution Centre 11 1
|Росатом РИР - Цифровой водоканал 27 1
|Голубев Алексей 10 3
|Сухотина Ксения 28 2
|Лекомцева Елена 15 1
|Шиханов Евгений 1 1
|Сапрыкин Игорь 2 1
|Чурилова Светлана 3 1
|Пухов Максим 1 1
|Гришин Дмитрий 210 1
|Чернов Игорь 6 1
|Бобылева Галина 1 1
|РИА Новости 1030 1
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