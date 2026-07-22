Росатом РИР Умный город

Технологически «Умный город» Росатома представляет из себя программно-аппаратный комплекс с различными сервисами для жителей и муниципалитета. Это набор высокотехнологического оборудования и программных модулей, объединенных общим веб-ресурсом. Часть из них закрытые (для служебного использования), часть предназначена для общественного использования: информационные и бытовые сервисы, в том числе возможность коммуникации между пользователями, представителями администрации города, бизнеса и ведомств.

«Умный город» Росатома может быть тиражирован в пределах муниципальных округов, регионов или всей страны. «Платформа внедряется как самостоятельное решение либо интегрируется с имеющимися программными продуктами муниципалитета и государственными сервисами. Интеграционная часть позволяет бесшовно получать и передавать информацию между системами. Это позволяет в автоматическом режиме в короткие сроки разворачивать модули, сократив время на инсталляцию, тиражирование и наполнение системы первичными данными.