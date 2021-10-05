«Росатом» предложил свои решения «Умного города» в рамках болгаро-российского экономического сотрудничества

Алексей Голубев, генеральный директор АО «Цифровые платформы и решения Умного города», выступил на встрече с мэрами городов Плевен, Видин и Русе в рамках болгаро-российского экономического сотрудничества и представил цифровую платформу собственной разработки РИР «Росатом Умный город» — цифровую систему для высокоэффективного управления городом.

АО «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР) и Торговое представительство России в Болгарии провели рабочие встречи для выявления возможностей болгаро-российского торгово-экономического сотрудничества и обсудили с мэрами болгарских городов цифровые разработки РИР (входит в контур управления дивизиона «Росатома» АО «Русатом Инфраструктурные решения»).

На встречах с мэрами болгарских городов обсудили современные возможности для болгаро-российского экономического сотрудничества, в том числе по теме «Росатом Умный город», представляющие взаимный интерес, и создание прямых контактов между представителями бизнеса из обеих стран.

«Болгария богата древнейшими городами с большим количеством прекрасно сохраненных исторических памятников, что делает их привлекательными с точки зрения развития туристического потенциала. Внедрение технологий «Умного города», в свою очередь, повышает эффективность управления, улучшает инфраструктуру и формирует привлекательный инвестиционный климат», — отмечает Алексей Голубев.