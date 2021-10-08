Первый клиентский семинар «Умный город. Росатом» прошел в Москве

В павильоне «Умный город» на ВДНХ 7 октября 2021 г. прошел первый клиентский семинар, организованный АО «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, дивизион госкорпорации «Росатом»). Команда разработчиков цифровых продуктов РИР представила портфель собственных решений, затрагивающих все элементы «Умного города», указанные в методических рекомендациях Минстроя России. В ходе семинара также обсудили вопросы, связанные с использованием и развитием цифровых продуктов компании.

В мероприятии участвовали представители администраций городов, департаментов цифрового развития министерств, Торгово-промышленной палаты РФ, АНО «Диалог», Агентства инноваций города Москвы, руководители Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ), руководители высокотехнологичных компаний РФ и другие.

«Мы проводим семинар пользователей «Умный город Росатом» впервые. Наши эксперты участвуют в различных мероприятиях, мы видим, с одной стороны, интерес к цифровым продуктам, а с другой стороны – вопросы по эффектам от их внедрения. Мы уверены, что сегодняшняя встреча даст необходимые ответы, а также станет дополнительным стимулом для развития цифровой трансформации в регионах и муниципалитетах», – подчеркнул заместитель генерального директора АО «РИР» по направлению «Умный город» Алексей Голубев.

Решения «РИР» отличает применение методологии «Бережливый умный город» (Lean Smart City), предполагающей непрерывные улучшения на основе современных цифровых инструментов сбора и анализа данных. Основу технологии составляют подходы, воплощенные в производственной системе «Росатома». Об этом рассказал Дмитрий Гришин, директор проектного офиса АО «РИР».

На примерах реализованных проектов он представил такие решения компании, как «Бережливый умный город» (LSC), «Бережливый умный регион» (LSR). Кроме того, подробно рассказал про Lean Smart Citizens-Business. С помощью этой методики и цифровых инструментов в малых и средних городах запускается единая комплексная модель взаимодействия городских сообществ, предпринимателей и муниципалитета для управления изменениями и развитием территории. Это происходит через регулярное выявление предпринимательских идей у населения и их реализацию на цифровой платформе «Умный город Росатома» силами местных разработчиков.

На семинаре Игорь Чернов, директор проектного офиса «Цифровое ресурсоснабжение» АО «РИР» продемонстрировал интерфейсы «Цифрового водоканала» – собственного решения компании. Галина Бобылева, руководитель направления по цифровым сервисам для развития человеческого капитала АО «РИР», рассказала о решении «Навигатор образовательных возможностей». Это цифровая платформа для всех участников образовательного пространства города или региона. Это решение помогает участникам выстраивать индивидуальные образовательные и карьерные траектории.

Елена Лекомцева, руководитель направления по цифровизации системы городского транспорта АО «РИР», рассказала о собственной разработке компании – «LS транспорт» («Бережливый умный транспорт»). Это комплекс современных информационных, коммуникационных и телематических технологий, а также технологий управления. Решение предназначено для автоматизированного поиска и выбора максимально эффективных сценариев управления транспортно-дорожным комплексом, отдельным транспортным средством или группой транспортных средств. Спикер подчеркнула, что платформенное решение «LS транспорт» – надежный инструмент реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».