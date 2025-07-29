SafeTech CA 3.0 – управление технологическими сертификатами на новом уровне

Компания SafeTech Lab (входит в SafeTech Group), выпустила новую версию своего флагманского продукта — корпоративного центра сертификации SafeTech CA. Обновление включает в себя полностью переработанный пользовательский интерфейс, расширенные функциональные возможности и поддержку дополнительных сценариев использования. Об этом CNews сообщили представители SafeTech Lab.

SafeTech CA - российский корпоративный центр сертификации, способный полностью заменить Microsoft CA для Windows-инфраструктур, а также решать задачи выпуска и управления технологическими сертификатами для Linux-систем, мобильных устройств на iOS/Android, сетевого оборудования и других компонентов ИТ-ландшафта.

Новый интерфейс и централизованное управление

Главное отличие нового релиза — акцент на удобстве управления сертификатами в организации. В новой версии SafeTech CA пользовательские интерфейсы стали более функциональными. С помощью информации, визуализированной на дашбордах, администраторам проще управлять сертификатами, получать статистику и формировать необходимые отчеты. Еще одно важное нововведение — поддержка управления несколькими инстансами CA через единый веб-интерфейс. Эта функциональность разработана специально для оптимизации работы администраторов в крупных организациях с распределенной ИТ-инфраструктурой.

Расширенные функциональные возможности



Кроме модернизации интерфейсов, в версии SafeTech CA 3.0 реализованы новые функциональные возможности для управления технологическими сертификатами в корпоративной инфраструктуре любой сложности: обновлен компонент UI-Gateway, отвечающий за предоставление доступа в личные кабинеты пользователей и администраторов, он стал надежнее и производительнее; расширены функции аудита событий безопасности для записи широкого спектра событий и облегчения дальнейшего мониторинга; добавлен модуль SSH, позволяющий выпускать и работать с SSH-сертификатами и шаблонами для контроля доступа привилегированных пользователей. Дополнительно в меню создания SSH-шаблона появилась возможность указания срока действия выпускаемых сертификатов; доработан модуль MS Enrollment в части поддержки возможности запрета экспорта закрытых ключей и реализовано добавление выпущенного сертификата пользователя в атрибут Active Directory; обеспечена возможность публикации сертификатов в LDAP-каталоги.

Версия SafeTech CA 3.0 полностью адаптирована для работы как в классической среде виртуализации (VMware, KVM, Hyper-V и др.), так и в контейнерной (Docker, OpenShift/Kubernetes).

Микросервисная инфраструктура позволяет масштабировать сервис, создавать любые отказоустойчивые конфигурации и решать задачи кластеризации в крупных территориально распределенных ИТ-инфраструктурах.

«Новый релиз — часть реализации масштабной стратегии по развитию SafeTech CA. Наряду с расширением функциональных возможностей, мы сделали акцент на эргономике продукта, разработав интуитивно понятные и максимально удобные пользовательские интерфейсы. SafeTech CA сейчас – это не просто российская альтернатива центру сертификации от Microsoft, это качественно новое, современное решение для максимально эффективного управления технологическими сертификатами в гибридной ИТ-инфраструктуре любой сложности и масштаба», — отметил Александр Санин, генеральный директор SafeTech Lab.