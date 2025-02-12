Программные продукты SafeTech Lab пополнили портфель ИБ-решений системного интегратора «Инфосистемы Джет»

Компания SafeTech Lab (входит в SafeTech Group), разработчик программных продуктов для построения PKI-инфраструктуры и управления ее элементами, подписала партнерское соглашение с компанией «Инфосистемы Джет».

Стратегическое партнерство дает возможность интегратору поставлять и использовать ипортонезависимые продукты SafeTech Lab в рамках комплексных инфраструктурных проектов в организациях любого масштаба и отрасли.

В условиях санкций зарубежных вендоров и ужесточающихся требований законодательства по импортозамещению особенно актуальным для корпоративных заказчиков «Инфосистемы Джет» станет возможность быстрой и бесшовной миграции с центра сертификации Microsoft CA (Certification Authority) на полностью отечественное решение.

Современный корпоративный центр сертификации SafeTech CA способен не только полностью заменить Microsoft CA, но и значительно оптимизировать процессы выпуска и управления жизненным циклом сертификатов.

«Решение SafeTech СА уже сейчас значительно превосходит возможности Microsoft CA в части функциональности и юзабилити, и мы продолжаем совершенствовать его, ориентируясь на актуальные требования рынка и регуляторов. Roadmap продукта строится на реальных запросах и пожеланиях заказчиков, долгие годы эксплуатирующих Microsoft CA. Собрать эти требования нам помогают, в том числе, партнеры, обладающие многолетним опытом и широчайшей экспертизой в реализации ИБ-проектов. Сотрудничество с «Инфосистемы Джет», несомненно, станет серьезным драйвером для дальнейшего развития наших продуктов. А со своей стороны, мы уже сейчас можем предложить заказчикам «Инфосистемы Джет» по-настоящему удобные и надежные системы для построения импортонезависимой и устойчивой PKI-инфраструктуры», – отметил Александр Санин, генеральный директор SafeTech Lab.