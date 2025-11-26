Разделы

Корпоративный центр сертификации SafeTech CA полностью совместим с российской СУБД Jatoba

Компании SafeTech Lab и «Газинформсервис» успешно завершили тестовые испытания и подтвердили корректность и отказоустойчивость взаимодействия корпоративного центра сертификации SafeTech CA с российской системой управления базами данных Jatoba. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервис».

SafeTech CA — корпоративный центр сертификации, способный полностью заменить Microsoft CA для Windows-инфраструктур, а также решать задачи выпуска и управления технологическими сертификатами для Linux-систем, мобильных устройств на iOS/Android, сетевого оборудования Cisco и других компонентов ИТ-ландшафта.

В рамках тестирования была проведена проверка бесперебойной работы всех модулей SafeTech CA с СУБД Jatoba по типовым сценариям совместного функционирования: инициализация и актуализация базы данных, а также оперативное получение и отображение данных в интерфейсе личного кабинета пользователя центра сертификации.

Благодаря высокой степени безопасности и надежности обоих решений, а также подтвержденной совместимости с широким перечнем отечественных ОС (Astra Linux, «Альт», «ОСнова», «Рел ОС», «Роса»), интеграция SafeTech CA и СУБД Jatoba позволит заказчикам обеспечить целостность и сохранность данных в своей инфраструктуре на полностью импортонезависимом стеке технологий.

Иван Оселедец, профессор РАН: В некоторых областях уровень внедрения ИИ у нас сильно выше, чем в других странах

«Мы целенаправленно проводили тестирование взаимодействия SafeTech CA с СУБД Jatoba при экстремальных нагрузках, чтобы убедиться, что решение способно стабильно работать в крупнейших ИТ-инфраструктурах. Интеграция наших продуктов позволит компаниям, использующим высокопроизводительную СУБД Jatoba для работы с критически важными данными, легко развернуть и масштабировать в своей среде многофункциональный центр сертификации, значительно повысив тем самым общий уровень цифровой безопасности инфраструктуры», — отметил Александр Санин, генеральный директор SafeTech Lab.

«Безопасная СУБД Ятоба совместно с современным корпоративным центром сертификации SafeTech CA выводят киберзащищенность компонентов ИТ-ландшафта на новый уровень», — сказал Юрий Осипов, менеджер продукта Jatoba компании «Газинформсервис».

