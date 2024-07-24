Экс-полковнику ФСБ грозит 15 лет тюрьмы за вымогательство 40 миллионов у «Ланита»

Следствие по делу о вымогательстве у «Ланит» 40 млн руб. завершено. Одним из обвиняемых и, по версии следствия, организатором преступления является экс- полковник ФСБ, который трудился в подразделении по защите конституционного строя и борьбой с терроризмом.



Расследование завершено

Завершено расследование уголовного дела о вымогательстве 42,5 млн руб. у компании «Ланит» за прекращение распространения негативной информации. Об этом Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве уведомило фигурантов и их защитников, написал «Коммерсант».

Ожидается, что к середине октября 2024 г. обвиняемая сторона ознакомятся с материалами уголовного дела, состоящего из более 100 томов. Троим обвиняемым инкриминировали вымогательство в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). За это им грозит от 7 до 15 лет заключения.

Фигурантами дела являются экс-полковник ФСБ Михаил Поляков, переводчик Денис Савинский и предприниматель Александр Санин. Все трое уже больше года находятся в СИЗО. Полякова содержат в «Лефортово», а Савинского и Санина — в специзоляторе №99/1. Свою вину они не признают.

«Ланит», «ЛАборатория Новых Информационных Технологий» — один из крупнейших ИТ-холдингов России, многопрофильная группа компаний, созданная в 1989 г. По данным, указанным на ее сайте на момент выхода материала, в ней работает 14,5 тыс. человек.

Версия следствия

Следствие считает Полякова организатором вымогательства. На момент начала инкриминируемых событий, то есть «не позднее ноября 2020 г.», он служил в так называемой второй службе столичного управления ФСБ, которая занимается защитой конституционного строя и борьбой с терроризмом. К моменту задержания он вышел в отставку и занимал должность заместителя директора по безопасности АНО «Дирекция всемирного фестиваля молодежи».

Как считает обвинение, его план заключался в размещении на подконтрольных Telegram-каналах негативных постов, которые могли «причинить существенный вред правам и законным интересам» собственников ИT-компании «Ланит». Целью было желание завладеть имуществом руководителей «Ланита», выдвинув требование о передаче денег за удаление этих сообщений и установку «блока на негатив».

Следствие пришло к выводу, что с ноября 2020 г. по июль 2023 г. Поляков по прозвищу «дядя Миша ФСБ», как его называли администраторы Telegram-каналов, и его соучастники получили в общей сложности 42,504 млн руб. При этом изначально обвиняемые потребовали $66 тыс., а затем получали ежеквартальные переводы в криптовалюте.

Обналичиванием полученных денег, как считает следствие, занимались женатый на родной сестре Полякова переводчик Денис Савинский, а также гендиректор ООО «Производственно-строительная компания "Наследие"» Александр Санин.

Версия обвиняемых

Фигуранты несколько раз заявляли, что в материалах уголовного дела содержатся сведения всего об одной-единственной негативной публикации в Telegram-канале «Незыгарь» в ноябре 2021 г., которая провисела там девять минут и была удалена после обращения ГК «Ланит». В ней речь шла о взаимоотношениях компании с налоговыми органами. По словам обвиняемых, это был репост статьи из газеты «Версия» от 15 ноября 2021 г. под заголовком «Ты удираешь, а я догоняю», она до сих пор находится в открытом доступе.

Поляков утверждал, что не знаком с предполагаемым сообщником Саниным. Он также категорически отрицал всякое общение с представителями «Ланита» по поводу установки «блока на негатив», а также контакты с нанятым компанией индивидуальным предпринимателем, который оказывал фирме услуги, связанные с информационным сопровождением и имиджем. Он вел переписку с админом канала «Незыгарь» под ником nzgrcontact и никогда не встречался с полковником Поляковым лично.

Защита обвиняемых полагает, что уголовное дело расследовалось ГСУ столичной полиции незаконно, поскольку на момент вменяемых событий Поляков был действующим офицером ФСБ и его дело должны были вести военные следователи СКР.

Представители «Ланит» не смогли предоставить CNews комментарии по этому уголовному делу.