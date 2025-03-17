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ReactOS

ReactOS

17.03.2025 Клон Windows с открытым кодом и российскими корнями спустя многие годы ожил и получил обновление 1
28.05.2024 Из FreeBSD создали очень похожий клон ОС для макбуков 1
21.12.2021 Вышел обновленный бесплатный клон Windows 1
15.12.2015 Тестируется новая версия российской ОС - «убийцы Windows» 1
28.09.2015 Госзаказчики все еще оценивают возможность импортозамещения 1
11.06.2015 Кто будет создавать национальные ОС и СУБД. Минкомсвязи определилось с победителями 1
18.02.2015 В поисках национальной ОС: Глава Минкомсвязи познакомился с OS Sailfish 1
03.06.2014 Бесплатная альтернатива Windows не заинтересовала инвесторов 1
26.12.2013 Начался сбор средств на создание ReactOS, свободного клона Windows. ВИДЕО 1
01.09.2011 Школьник попросил Медведева выделить 1 млн евро на разработку «бесплатной Windows» 1
24.07.2009 CNews TV. ReactOS: все как в Windows, только бесплатно 1
23.07.2009 Свободные ОС - это не только Linux 1
29.08.2006 Вышла ReactOS 0.3.0 с открытым кодом 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

ReactOS и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24714 7
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 323 3
Jolla - Sailfish Holding 82 3
РЕЛЭКС - Реляционные экспертные системы ГК 46 3
Mirantis - Мирантис 36 2
Samsung Electronics 10305 2
Dell EMC 5037 2
Yandex - Яндекс 7487 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3228 2
HP Inc. 5698 2
8319 2
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 2
Diasoft - Диасофт 897 2
КриптоПРО - Крипто-ПРО 408 2
Docsvision - ДоксВижн 1010 2
NVision Group - Энвижн Груп 679 2
Т1 Сервионика - Servionica 258 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 540 2
Ланит Интеграция 192 2
Indiegogo 57 2
Ростех - РТ-Информ 140 2
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии - Р7 45 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 2
Apple Inc 12179 2
Diasoft - Диасофт Платформа 25 2
Jelastic 27 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 400 2
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 230 2
Ростелеком 9794 1
Broadcom - VMware 2383 1
SAP SE 5299 1
Cisco Systems 5134 1
IBM - International Business Machines Corp 9451 1
Softline - Софтлайн 2878 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5685 1
Oracle Corporation 6727 1
Thales - Gemalto - SafeNet 137 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 375 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 414 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 423 1
РЖД - Российские железные дороги 1921 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 311 2
Kickstarter 128 2
Почта России ПАО 2128 1
Unsplash 876 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11800 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4567 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2733 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2923 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 133 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 111 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3369 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5014 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3014 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1390 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 921 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1225 1
Федеральное казначейство России 1792 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 734 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 86 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2005 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5504 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 584 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 1
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Linux MeeGo Core Software Platform - MeeGo-устройства 254 1
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Т-Платформы - Таволга терминал 27 1
Google Mobile Services - GMS 72 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 96 1
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Брагин Алексей 5 5
Медведев Дмитрий 1656 3
Каратов Марат 3 3
Сушкевич Антон 66 2
Путин Владимир 3205 1
Ковнир Евгений 75 1
Никифоров Николай 1136 1
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Рубанов Владимир 75 1
Яппаров Тагир 103 1
Черногоров Андрей 65 1
Литвинов Игорь 10 1
Богомолов Андрей 21 1
Решетков Александр 5 1
Речицкий Александр 1 1
Новодворский Алексей 109 1
Плотникова Наталья 8 1
Демидов Михаил 133 1
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Kemper Jonathan 3 1
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