Клон Windows с открытым кодом и российскими корнями спустя многие годы ожил и получил обновление

Система ReactOS получила новое обновление. В последний раз разработчики выпускали апдейты для нее в 2021 г., хотя за прошедшие с тех пор годы выходило несколько сборок для разработчиков. ReactOS позиционируется как аналог Windows с почти идентичным интерфейсом и, главное, открытым кодом. Система разрабатывается с 1996 г., но по-прежнему крайне далека от идеала. За ней стоят россияне

Почти Windows

Операционная система ReactOS с открытым исходным кодом получила обновление до версии 0.4.15, пишет портал TechSpot. Разработчики подготовили масштабный апдейт, однако цифра 0 в начале индекса версии указывает, что это по-прежнему бета-версия.

ReactOS – это почти та же Windows, по крайней мере в плане интерфейса и пользовательского опыта взаимодействия с ним. Она бинарно совместима с Windows NT. Система должна выполнять Windows-совместимые программы и драйвера так, как если бы они выполнялись в самой Windows.

Но, в отличие от оригинальной ОС Microsoft, код ReactOS полностью открыт. Это очень старый проект, переживший множество других клонов Windows – ReactOS развивается с 1996 г. хотя и крайне медленно.

В 2002 г. в Москве было основано сообщество ReactOS Foundation. За ним стояли Максим Осовский, Алексей и Владимир Брагины, Савелий Третьяков и Алексей Иванов. В 2015 сообщество было ликвидировано.

ReactOS Ценителям классического интерфейса Windows новая ReactOS, вероятно, понравится

Разработчики не спешат выпускать обновления – последний крупный апдейт вышел в декабре 2021 г. и обновил систему до версии 0.4.14, а до этого пользователи ждали обновлений полтора года. Таким образом, временные промежутки между релизами увеличиваются.

За 29 лет существования проекта система по-прежнему полна багов и недочетов, однако, судя по отзывам пользователей, под ней все же можно запускать различное популярное ПО, включая офисный пакет LibreOffice и редактор изображений GIMP. Однако работают не все версии.

Что нового

Основные нововведения в новой сборке ReactOS произошли внутри системы – пользователи их не увидят. В частности, были внесены изменения в ядро. По дизайну интерфейса ReactOS больше напоминает Windows 2000 и Windows XP с классической темой оформления, нежели современные ОС Microsoft, но в ней есть один из важнейших элементов – поддержка русского языка. Вся оболочка переведена на русский, и даже меню «Пуск» называется именно «Пуск».

За время, прошедшее с релиза сборки 0.4.14, разработчики научили систему работать не только на ПК и ноутбуках, но также на смартфонах и портативных игровых консолях. Так, систему можно запускать на Nokia Lumia, Apple iPhone и Valve Steam Deck. Портал TechSpot отдельно подчеркивает, что системные требования у ReactOS ниже, нежели у Windows 11.

Радоваться рано

ReactOS, в числе прочего, получила усовершенствованный графический интерфейс. Однако оболочки в стиле Windows и возможности запуска популярных программ в данном случае недостаточно, чтобы отказаться от оригинальной Windows.

Чтобы пользоваться ReactOS, иностранные языки знать не нужно

ReactOS – пока очень «сырой» продукт, о чем разработчики говорят, не скрывая. В числе прочего они упоминают потенциальные проблемы с воспроизведением звука, причем они сами не знают, что является тому причиной. «There's no sound with Windows audio stack because of bugs elsewhere», указано в публикации в официальном микроблоге проекта в заблокированной в России американской соцсети X.

Где именно прячутся баги, из-за которых в ReactOS ломается звук, пока предстоит выяснить. А пока этого не произошло, разработчики решили научить свою систему загружаться непосредственно с USB-носителей.

В своем микроблоге они отдельно подчеркнули, что теперь такая опция есть, но лишь в сборках для разработчиков. Стабильная версия апдейта 0.4.15 тоже получит ее.

Денег нет, но вы держитесь

Разработчики ReactOS не раскрывают источники финансирования своего проекта, а также не объясняют, почему они так долго не могут довести его до версии 1.0. Многие нынешние пользователи интернета даже не родились, когда состоялся дебют этой системы.

За неполные 30 лет работы над ReactOS авторы проекта многократно устраивали публичный сбор средств на его дальнейшую разработку. Одна из таких краудфандинговых кампаний состоялась в конце 2013 г. но она провалилась. Вторую попытку разработчики предприняли полгода спустя, но успеха они снова не добились.

Также была предпринята неудачная попытка привлечь государственные деньги, притом российские. В 2011 г. один из разработчиков ReactOS, Марат Каратов, на тот момент учившийся в старшей школе, обратился лично к Дмитрию Медведеву, который тогда был Президентом России.

Медведев был с визитом в его школе. Каратов попросил у него 1 млн евро, но получил завуалированный отказ. «Прямо сейчас достать? – сказал Дмитрий Медведев. – Это интересный проект на самом деле». Экс-Президент отдельно отметил, что не видит в ReactOS каких-либо преимуществ на фоне других ОС. «Разберусь. Подумаем. Миллион – не миллион, но подумаем», – подытожил Медведев.