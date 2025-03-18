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18.03.2025 Qualcomm теснит AMD и Intel. Созданы супермощные игровые ARM-процессоры на замену Core и Ryzen 1
17.03.2025 Клон Windows с открытым кодом и российскими корнями спустя многие годы ожил и получил обновление 1
30.03.2024 Суверенный «убийца» PlayStation и Xbox растет из Китая. Российская игровая консоль не отличается от сверхдешевого китайского компьютера 1
19.03.2024 Новый подарочек от Microsoft. После обновления Windows на ПК с процессорами AMD стали «тормозить» игры 30-летней давности. Решение есть 1
09.02.2024 Продажи новых приставок выросли в России на треть, а игр — на 20% 1
13.10.2021 Apple станет конкурентом Microsoft и Nintendo на рынке игровых приставок 2
23.07.2021 Одна-единственная компания сумела за секунды обрушить пол-интернета. Поломались Google, Apple, Amazon 1
28.06.2019 В Electronic Arts найдены две «дыры». Под ударом 300 млн игроков в FIFA, Need for Speed, Mass Effect 1
20.03.2019 Google угрожает Microsoft и Sony захватом власти на новом для себя рынке 1
14.11.2018 Разработчик Half-Life, Counter-Strike, Dota 2 проморгал дыру. Из-за нее все игры стали бесплатными 1

Публикаций - 11, упоминаний - 12

Valve Software и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25699 5
Sony 6721 5
Valve Software 251 5
AMD - Advanced Micro Devices 4623 4
Intel Corporation 12777 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1682 2
Apple Inc 13076 2
EA - Electronic Arts 1317 2
Nintendo 818 2
Google LLC 12610 2
Doom Eternal 12 2
Fastly 17 1
Ayaneo 4 1
Amazon Inc - Amazon.com 3254 1
Qualcomm Technologies 1967 1
Meta Platforms - Facebook 4608 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2164 1
Check Point Software Technologies 823 1
Microsoft Corporation - GitHub 1056 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 936 1
Canonical 220 1
PayPal 670 1
HackerOne 38 1
Cloudflare 167 1
Newegg 23 1
Shopify 35 1
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 769 1
Ubisoft Toronto 7 1
Ubisoft Montreal 46 1
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 326 1
Akamai Technologies - Akamai Systems - Limelight Networks 170 1
Stripe 32 1
CyberInt 2 1
Sega Sammy - SEGA - Sega Group Corporation 433 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 493 2
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 92 1
Delta Air Lines - авиакомпания 90 1
UPS 216 1
McDonald’s - Макдоналдс 219 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1601 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 293 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1863 1
Airbnb 100 1
Vimeo - Видеохостинг 71 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 70 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4930 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 263 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18225 9
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15367 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10236 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14699 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26551 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13408 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34407 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22433 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28047 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13000 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7888 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6441 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3752 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5707 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2338 2
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9927 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13513 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3389 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8689 2
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USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1894 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4290 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4530 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13769 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2221 1
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 554 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3621 1
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер - H/PC - Handheld PC - Персональный компьютер, удерживаемый в руке 1417 1
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 610 1
Script - Скрипт - Shell Scripting - Shell-скрипт 610 1
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1102 1
Nettop - InterNET+deskTOP - Неттоп 187 1
Joystick - Джойстик 1147 1
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 547 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2784 1
Док-станция - Docking station 554 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13167 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5478 1
Аксессуары 4251 1
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Nintendo Network 4 1
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Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1006 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27055 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6972 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5078 1
Reddit 389 2
TNW - The Next Web 90 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2731 1
FT - Financial Times 1287 1
Bloomberg 1611 1
Tom’s Hardware 591 1
NYT - The New York Times 1099 1
GizChina - Издание 84 1
MacRumors 148 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 674 1
The Guardian - Британская газета 403 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2354 1
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 60 1
Известия ИД 756 1
TechSpot 182 1
Neowin 214 1
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 57 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 46 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2648 1
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