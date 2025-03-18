Индексная книга (каталог) CNews*
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Valve Software Valve Steam
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 11, упоминаний - 12
Valve Software и организации, системы, технологии, персоны:
|Microsoft Corporation 25699 5
|Sony 6721 5
|Valve Software 251 5
|AMD - Advanced Micro Devices 4623 4
|Intel Corporation 12777 3
|Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1682 2
|Apple Inc 13076 2
|EA - Electronic Arts 1317 2
|Nintendo 818 2
|Google LLC 12610 2
|Doom Eternal 12 2
|Fastly 17 1
|Ayaneo 4 1
|Amazon Inc - Amazon.com 3254 1
|Qualcomm Technologies 1967 1
|Meta Platforms - Facebook 4608 1
|ASUS - AsusTek Computer Inc 2164 1
|Check Point Software Technologies 823 1
|Microsoft Corporation - GitHub 1056 1
|Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 936 1
|Canonical 220 1
|PayPal 670 1
|HackerOne 38 1
|Cloudflare 167 1
|Newegg 23 1
|Shopify 35 1
|Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 769 1
|Ubisoft Toronto 7 1
|Ubisoft Montreal 46 1
|Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 326 1
|Akamai Technologies - Akamai Systems - Limelight Networks 170 1
|Stripe 32 1
|CyberInt 2 1
|Sega Sammy - SEGA - Sega Group Corporation 433 1
|FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 263 2
|Галушкин Олег 182 2
|Каратов Марат 3 1
|Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 130 1
|Перов Евгений 97 1
|Пазин Артем 1 1
|Pichai Sundar - Пичаи Сандар 78 1
|Осовский Максим 1 1
|Брагин Владимир 2 1
|Третьяков Савелий 1 1
|Путин Владимир 3445 1
|Мишустин Михаил 781 1
|Иванов Алексей 160 1
|Медведев Дмитрий 1664 1
|Комаров Павел 32 1
|Московский Артем 5 1
|Raymond Jade - Рэймонд Джейд 6 1
|Harrison Phil - Харрисон Фил 3 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454669, в очереди разбора - 727514.
Создано именных указателей - 197164.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454669, в очереди разбора - 727514.
Создано именных указателей - 197164.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.