Qualcomm теснит AMD и Intel. Созданы супермощные игровые ARM-процессоры на замену Core и Ryzen

Qualcomm приступила к захвату рынка, где ранее долгое время правили AMD и Intel. Она создала целую серию ARM-процессоров для портативных игровых приставок. Производители годами выпускали консоли на чипах Intel и AMD на архитектуре х86, теперь же им предлагают более производительные и современные решения, которые меньше греются и расходуют меньше энергии.

AMD и Intel, подвиньтесь

Компания Qualcomm, один из крупнейших в мире производителей процессоров для смартфонов и планшетных компьютеров, выпустила целую россыпь процессоров специально для игровых консолей, пишет Tom’s Hardware. Они вошли в серию под названием Snapdragon G, и каждый ее представитель – это полноценный конкурент решениям компаний AMD и Intel с архитектурой х86.

Новые чипы Qualcomm эксплуатируют архитектуру ARM, которая в нынешнее время гораздо более перспективна в сравнении х86 с точки зрения спецификаций создаваемых на ее базе процессоров. CNews писал, что AMD и Intel даже решили объединиться, чтобы совместно доработать х86 и сделать ее более конкурентоспособной.

Процессоры Snapdragon G лягут в основу новых портативных игровых консолей и, вполне вероятно, вытеснят из них чипы Core и Ryzen. На процессорах Intel и AMD в последние годы вышло много «портативок», как от специализирующихся на них компаний (Ayaneo выпустила модели 2S, 3, Air Plus и пр.), так и от компаний – производителей ПК и комплектующих (MSI Claw A1M, Asus ROG Ally, культовый Valve Steam Deck и пр.).

Brian Kostiuk / Unsplash Битва производителей процессоров выходит на новый уровень

Некоторые компании поспешили в числе первых выпустить консоли на новых чипах. Так, сразу после их премьеры состоялся анонс моделей Pocket S2 и Gaming Pad компании Ayaneo. Они обе работают на Android, но Windows умеет взаимодействовать с ARM-процессорами – у Qualcomm есть целая серия чипов для Windows-компьютеров, от дешевых к очень дорогим.

На любой вкус

Линейка новых процессоров на старте включает в себя три модели – Snapdragon G1 Gen 2, G2 Gen 2 и G3 Gen 3. Они различаются между собой в первую очередь графикой и набором ядер, а также позиционированием. Так, G3 Gen 3 – это топовое решение для флагманских консолей, в нем (и только в нем) даже есть трассировка лучей. G1 Gen 2, в свою очередь, предназначен для бюджетных устройств.

Еще одна особенность Snapdragon G3 Gen 3 – это поддержка технологии Lumen – полностью динамической глобальной системы освещения и отражений в игровом движке Unreal Engine 5. Другие чипы такую опцию не получили.

В процессоре есть модули Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3. а также видеоподсистема Adreno A32 с поддержкой дисплеев с разрешением до Quad HD+ и частотой обновления до 144 Гц.

По заявлениям Qualcomm, ее новый G3 Gen 3 на 30% более производительный, а его графика на 28% быстрее, нежели в предшественнике G3x Gen 2 образца 2023 г. Также компания говорит об улучшенной энергоэффективности, что должно положительно сказаться на времени работы консоли от аккумулятора.

Процессоры попроще

Процессор Snapdragon G2 Gen 2 заменит предыдущий Snapdragon G2 Gen 1. Новый чип по-прежнему оснащен восьмиядерным процессором Kryo, но конфигурация отличается. Qualcomm заявляет, что производительность процессора в 2,3 раза выше в сравнении со Snapdragon G2 Gen 1.





Спецификации Qualcomm Snapdragon G

Название Ядра Графика Модули связи Поддержка дисплеев Snapdragon G3 Gen 3 8 ядер Kryo (1 суперпроизводительное, 5 производительных, 2 энергоэффективных) Adreno A32 FastConnect 7800 (Wi-Fi 7, Bluetooth 5,3) до QHD+ 144 Гц Snapdragon G3x Gen 2 8 ядер Kryo Adreno A32 FastConnect 7800 (Wi-Fi 7, Bluetooth 5,3) до FHD+ 144 Гц Snapdragon G2 Gen 2 8 ядер Kryo (1 суперпроизводительное, 4 производительных, 3 энергоэффективных) Adreno A22 FastConnect 7800 (Wi-Fi 7, Bluetooth 5,3) до QHD+ 144 Гц Snapdragon G2 Gen 1 8 ядер Kryo Adreno A21 FastConnect 6700 (Wi-Fi 6/6E, Bluetooth 5) до FHD+ 144 Гц Snapdragon G1 Gen 2 8 ядер Kryo (2 производительных, 6 энергоэффективных) Adreno A12 Wi-Fi 5, Bluetooth 5,1 до FHD+ 120 Гц Snapdragon G1 Gen 1 8 ядер Kryo Adreno A11 Wi-Fi 5, Bluetooth 5 до 1080p 60 Гц

Источник; Tom's Hardware

Qualcomm также обновила графический процессор Snapdragon G2 Gen 2 до Adreno A22 вместо Adreno A21. Компания утверждает, что потребители могут ожидать 3,8-кратного прироста графической производительности. Также появилась поддержка дисплеев Quad HD+ вместо Full HD+ в Snapdragon G2 Gen 1.

Snapdragon G3 Gen 3 и G2 Gen 2 получили поддержку технологий Snapdragon Game Super Resolution и Adreno Frame Motion Engine 2.0 от Qualcomm. В базовом чипе новой линейки, G1 Gen 2, их нет.

Младший Snapdragon G1 Gen 2 получил столь же существенное обновление, сколь и старшие модели. Его новая конфигурация обеспечивает на 80% более высокую производительность в сравнении с предшественниками – по крайней мере, так утверждает сама Qualcomm. Мощность видеподсистемы выросла на четверть (на 25%), однако поддержку экранов Quad HD+ процессор не получил. С другой стороны, теперь он умеет работать с экранами Full HD+, частота обновления которых достигает 120 Гц. Предшествующий ему G1 Gen 1 поддерживает только 60 Гц.

Новым процессорам – новые устройства

К моменту выпуска материала состоялся анонс трех игровых консолей на базе топового Snapdragon G3 Gen 3. Это Ayaneo Pocket S2, Ayaneo Gaming Pad и OneXPlayer OneXSugar.

Ayaneo Pocket S2 – это игровой карманный компьютер на базе Android с 6,3-дюймовым дисплеем IPS TrueColor и разрешением 1440p. Ayaneo Gaming Pad – это скорее планшет. Устройство Android имеет 8,3-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 1440p и частотой обновления 120 Гц. Оно может похвастаться 50-мегапиксельной задней камерой и 13-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой, а также 5-мегапиксельной фронтальной камерой. Gaming Pad поддерживает различные периферийные устройства, такие как контроллеры или клавиатуры.

Между тем, OneXSugar – это своего рода комбинация игровых консолей Nintendo Switch и Nintendo DS, пишет Tom’s Hardware. Игровая портативная консоль имеет двухэкранную конструкцию: 6,01-дюймовый основной экран и 3,92-дюймовый дополнительный.

На процессоре G2 Gen 2 будет работать карманная консоль нового поколения от Retroid Pocket. Компания пока не раскрыла точную модель, но, вероятно, это будет Retroid Pocket 6, преемник чрезвычайно популярной модели Retroid Pocket 5 на процессоре Snapdragon 865.

Первой карманной консолью на процессоре Snapdragon G1 Gen 2 станет Retroid Pocket Classic. Вдохновленная Game Boy, эта «портативка» оснащена 3,92-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1240x1080 пикселей и яркостью 500 нит. Базовая версия Retroid Pocket Classic имеет 4 ГБ памяти LPDDR4x-2133 и 64 ГБ хранилища eMMC 5.1, но также будет доступен вариант с 6 ГБ RAM и 128 ГБ ROM.