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Ayaneo

Ayaneo

AYANEO — международный производитель игровых портативных устройств, основанный в 2020 году. Компания предлагает  решения для геймеров, включая консоли на базе Windows, Android и мини-ПК


24.12.2024 Новая линейка портативных устройств ‎Ayaneo: ультимативный геймплей в ваших руках 8

Публикаций - 1, упоминаний - 8

Ayaneo и организации, системы, технологии, персоны:

AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2559 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2786 1
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 771 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 1
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 441 1
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MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 1
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 530 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 1
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 625 1
Microsoft Windows 11 537 1
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 149 1
Huawei Kunpeng ARM-процессор 67 1
Microsoft Windows Hello 199 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 487 1
AMD Radeon DNA - AMD RDNA 34 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 1
Металлы - Медь - Copper 791 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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