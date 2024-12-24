Новая линейка портативных устройств ‎Ayaneo: ультимативный геймплей в ваших руках

Компания ‎Ayaneo представляет в России новую линейку портативных устройств, объединяющую игровые консоли и мини-ПК. Каждый из продуктов создан для тех, кто ценит в устройствах мощность и функциональность в компактном формате. Линейка включает флагманскую консоль ‎Ayaneo KUN, инновационный ‎Ayaneo 2S, две модели складных FLIP и уникальный мини-ПК Retro Mini PC AM02. Об этом CNews сообщили представители ‎Ayaneo.

«Мы гордимся тем, что наша новая линейка устройств задаёт новый стандарт в портативных технологиях. Мы стремились создать не просто устройства, а решения, которые обеспечат максимальный комфорт, производительность и свободу действий. Каждая деталь, от эргономики до передовых технологий, была разработана с учётом ожиданий современных пользователей. Наша цель — подарить игрокам захватывающий опыт, который полностью соответствует их потребностям», — сказал основатель компании ‎Ayaneo, Ао Чжан.

Флагманская консоль ‎Ayaneo KUN создана для тех, кто ищет высочайшую производительность и максимальное удобство в портативном устройстве. Она оснащена большим 8,4-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1600P, который обеспечивает яркие и насыщенные цвета, идеально подходящие для ролевых игр и шутеров. Процессор AMD Ryzen с архитектурой ZEN 4 тактовой частотой до 5,1 ГГц в сочетании с интегрированным чипом графики Radeon 780M обеспечивает плавность и стабильность даже в самых требовательных играх.

Новая линейка портативных устройств ‎Ayaneo: ультимативный геймплей в ваших руках

Система охлаждения KUNPeng с тремя медными трубками гарантирует стабильную работу без перегрева, даже при длительных игровых сессиях. Консоль поддерживает функцию распознавания лиц через Windows Hello, обеспечивая быстрый доступ и дополнительную защиту. Двойная интеллектуальная сенсорная панель и настраиваемые джойстики делают управление максимально интуитивным. Аккумулятор ёмкостью 75 Втч позволяет играть до нескольких часов без подзарядки, делая ‎Ayaneo KUN идеальным выбором для геймеров, которые хотят погрузиться в игру, где бы они не находились.

‎Ayaneo 2S предлагает 7-дюймовый безрамочный экран с разрешением 1920×1200, который обеспечивает насыщенное изображение и яркость до 500 нит. Это делает устройство идеальным для использования в дороге или дома. Консоль оснащена триггерами и джойстиками на датчиках Холла, которые обеспечивают высокую точность управления, необходимую для динамичных игр.

Процессор AMD Ryzen на архитектуре RDNA 3 с интегрированной графикой AMD Radeon 780M позволяет комфортно запускать как казуальные, так и AAA-игры. Усовершенствованная система охлаждения с графеновым покрытием и турбо-режимом вентилятора обеспечивает стабильность даже при максимальной нагрузке. Устройство поддерживает подключение через Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, что делает его универсальным инструментом для развлечений.

‎Ayaneo Flip представляет собой пару портативных устройств с откидным экраном, включающую модели Flip DS и Flip KB, обе работают на базе Windows 11. Устройства оснащены 7-дюймовыми Full HD-экранами с частотой обновления 120 Гц, что обеспечивает яркую и плавную картинку в любых игровых жанрах. В основе каждой модели — процессоры AMD Ryzen 7 8840U с архитектурой Zen 4, поддерживающие 8 ядер и 16 потоков с частотой до 5,1 ГГц. Интегрированное графическое ядро Radeon 780M на архитектуре RDNA 3 гарантирует производительность, сравнимую с дискретными видеокартами, что позволяет комфортно запускать даже требовательные современные игры.

Flip DS и Flip KB имеют общие преимущества, включая системы охлаждения с испарительной камерой и кулером, высокоскоростную память LPDDR5X-6400 объёмом до 64 ГБ, а также несколько вариантов SSD от 512 ГБ до 2 ТБ. Оба устройства оснащены разъёмами OCuLink и USB4 для подключения дополнительных аксессуаров, включая клавиатуры.

Главное отличие между моделями заключается в их функциональном наполнении. ‎Ayaneo Flip DS дополнен вторым 3,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 960×640, расположенным на месте клавиатуры, что делает его идеальным выбором для мультимедиа и управления дополнительными функциями прямо во время игры. В свою очередь, Flip KB оснащён полноценной QWERTY-клавиатурой, предлагая максимальное удобство для работы и текстового ввода.

Retro Mini PC AM02 — это уникальное устройство, которое сочетает в себе высокую производительность и ретро-дизайн вдохновлённый первыми консолями NES. Мини-ПК оснащён 4-дюймовым сенсорным экраном, который предоставляет быстрый доступ к информации и настройкам через интерфейс AYASpace 2. Этот интерфейс используется для кастомизации производительности компьютера, мониторинга температуры и энергопотребления, а также персонализации интерфейса. Процессор AMD Ryzen 7 8845HS с тактовой частотой до 5,1 ГГц обеспечивает плавную работу как в играх, так и в профессиональных приложениях, включая графический дизайн и монтаж видео.

AM02 поддерживает работу с высокоскоростной памятью DDR5 и оснащён SSD-накопителем для быстрой загрузки данных. Усовершенствованная система охлаждения с четырьмя медными трубками обеспечивает эффективное рассеивание тепла, а портативный дизайн с возможностью настенного крепления делает это устройство удобным для использования как дома, так и в офисе.

Рекомендованные розничные цены на консоли и мини-ПК: игровая консоль ‎Ayaneo 2S AMD Ryzen 7 8840U, 32G+2T, Starry Black – 179,9 тыс. руб.; игровая консоль ‎Ayaneo 2S AMD Ryzen 7 8840U, 32G+2T, Retro Power – 189,9 тыс. руб.; игровая консоль ‎Ayaneo Flip DS 8840U, 32G+2T, Shadow Black – 159,9 тыс. руб.; игровая консоль ‎Ayaneo Flip KB 8840U, 32G+ 2T, Milky White – 159,9 тыс. руб.; игровая консоль ‎Ayaneo KUN AMD Ryzen 7 8840U, 32G+2T, White Silk – 229,9 тыс. руб.; игровая консоль ‎Ayaneo KUN AMD Ryzen 7 8840U, 32G+2T, Black Feather – 229,9 тыс. руб.

Все консоли доступны к покупке в магазинах «Технопарк» с 25 декабря.

Мини ПК ‎Ayaneo AM02 8845HS , 32G+ 1T , Retro Metal – 99,9 тыс. руб.; мини ПК ‎Ayaneo AM02 7840HS , 16G+ 512G , Retro Metal – 79,9 тыс. руб.; мини ПК ‎Ayaneo AM01 5825U , 32G+ 512G , Retro Classic – 54, 9 тыс. руб.; мини ПК ‎Ayaneo AM01 5825U , 16G+ 512G , Retro Classic – 49,9 тыс. руб.

Все Мини ПК доступны к покупке в фиременном магазине Ozon с 25 декабря.