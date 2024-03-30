Суверенный «убийца» PlayStation и Xbox растет из Китая. Российская игровая консоль не отличается от сверхдешевого китайского компьютера

Российская игровая консоль PlaySpace, разработанная в Донском государственном техуниверситете, оказалась очень дорогим клоном очень дешевого китайского компьютера. Она стоит дороже в несколько раз при заказе из Китая, а в России ПК с такими же характеристиками можно купить дешевле.

Сделано в России?

29 марта 2024 г. стало известно о ведущейся в недрах Донского государственного технического университета разработке игровой приставки PlaySpace, которая должна стать заменой японской PlayStation и американской Microsoft Xbox – самым востребованным настольным консолям как в России, так и во всем мире. О создании PlaySpace написали «Известия», и разработчики даже раскрыли изданию основные спецификации устройства.

О PlaySpace стало известно буквально на следующий день после того, как Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину до середины июня 2024 г. проработать вопрос создания в России суверенного аналога иностранных игровых консолей. Опрошенные «Коммерсантом» эксперты заявили, что реализация столь непростого проекта затянется на 10 лет и обойдется примерно в 10 млрд руб., и даже после таких затрат устройство по своим технологиям и параметрам будет «отставать на 10–15 лет от уже существующих иностранных решений», утверждают собеседники издания.

Тем не менее, ДГТУ справился всего за сутки. Как пишут «Известия», у специалистов ДГТУ уже готов прототип игровой консоли. Сроки появления PlaySpace в продаже в ДГТУ не раскрыли, но зато назвали стоимость – она составит около 47 тыс. руб.

Однако, как оказалось, внутри творения ДГТУ с очень высокой долей вероятности стоит очень дешевый китайский неттоп или как минимум плата от него.

На просторах популярного в России китайского маркетплейса AliExpress легко увидеть целую россыпь крошечных настольных ПК с очень похожими, почти идентичными спецификациями. Один из них, к примеру, стоит в пределах 17 тыс. руб., с учетом доставки по России.

Начинка та же, а цена втрое ниже - как так?

Если зайти на Ozon, один из крупнейших российских интернет-магазинов, то можно найти там ПК с таким же «железом» по цене в пределах 8 тыс. руб.

Доставка, правда, будет из-за рубежа, так что, как и в случае с AliExpress, придется немного подождать. Но, в любом случае, разница в стоимости колоссальная. По цене «отечественной» PlaySpace можно купить шесть компьютеров с Ozon, который, к тому же, поставляется с Windows. Чем продиктована стоимость PlaySpace, разработчики не раскрыли.

Что внутри

Как сообщил «Известиям» лидер проекта, студент ДГТУ Артем Пазин, PlaySpace оснащена 4 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем на 64 ГБ, а также портом HDMI и модулями Bluetooth и Wi-Fi – последний поддерживает подключение по 2,4 и 5 ГГц.

Существует вероятность, что прототип PlaySpace - это или точно такой же, или очень похожий компьютер

При этом стоит понимать, что 4 ГБ RAM и 64 ГБ ROM – это характеристики современных смартфонов в пределах 7 тыс. руб. и, как выяснилось, неттопов в той же ценовой категории, но никак не мощной игровой приставки на уровне PlayStation 5 и Xbox Series X. Но даже если не брать это в расчет, то пройти мимо процессора не получится.

В PlaySpace заявлено наличие чипа Intel Atom X5, притом неясно, какой именно модели. Но серия Atom всегда была одной из самых бюджетных у Intel – бюджетнее даже, чем Celeron.

В перечисленных китайских ПК установлен Atom x5-Z8350, и это очень старый процессор – он дебютировал более восьми лет назад, в первых числах февраля 2016 г. Ориентированный на использование в ноутбуках, он эксплуатирует архитектуру Cherry Trail и выпускается по 14-нанометровому техпроцессу. CPU имеет 2 МБ кэша третьего уровня, четыре ядра и столько же потоков, его пиковая частота – 1,92 ГГц, а его видеоядро – это Intel HD 400 на частоте до 500 МГц. Множитель у процессора заблокирован, то есть разгону он не подлежит.

Но самое важное – данный CPU официально не поддерживается ОС Windows 11.

Подробности о видеоподсистеме, по сути, основном компоненте игровой приставки, в ДГТУ раскрывать не стали.

Толика правды и много тайн

Следует отметить, что Артем Пазин честно сообщил «Известиям», что прототип PlaySpace «представляет собой мини-ПК», хотя и не уточнил, какой именно. Пока неясно, что изменится в приставке к моменту релиза ее финальной версии, которая затем поступит в магазины и будет предлагаться российским геймерам.

PlaySpace стоит лишь чуть дешевле Xbox . Что выберет отечественный геймер?

Также Пазин рассказал изданию, что консоль управляется собственной операционной системой, ориентированной на игры, но подробности о ней не раскрыл. Основные игровые ОС сегодня – это Windows и SteamOS – специализированный дистрибутив Linux для консоли Valve Steam Deck, который при помощи специального ПО умеет запускать даже написанные под Windows игры.

Какие игры будут поддерживаться в творении ДГТУ, Пазин не уточнил.

Сравнение с конкурентами

Пока неясно, кто станет основным соперником российской PlaySpace, когда она поступит в продажу, но, судя по ее цене, это будут PlayStation 5 и Xbox Series X. В российской рознице эти консоли на момент выхода материала стоили 60 тыс. руб. (в версии с дисководом) и 50 тыс. руб. соответственно, то есть не сильно дороже PlaySpace.

PlayStation 5 - топовая на данный момент приставка. PlaySpace сильно отстает от нее по электронике

При этом по «железу» обе консоли сильно опережают российскую. Внутри у них стоит почти одинаковая электроника – 16 ГБ RAM, SSD на 1000 ГБ в Xbox и 825 ГБ в PS, а также 8-ядерный 16-поточный кастомный процессор AMD Ryzen с архитектурой Zen 2 и тактовой частотой до 3,5 ГГц. За обработку графики отвечает видеоподсистема AMD Radeon RDNA 2.