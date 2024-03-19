Новый подарочек от Microsoft. После обновления Windows на ПК с процессорами AMD стали «тормозить» игры 30-летней давности. Решение есть

Новый апдейт Windows 11 привел к мощным тормозам компьютеров и игровых консолей на процессорах AMD. Устройства работают в разы медленнее – доходит до того, что на них начинает тормозить даже Doom II, игра 30-летней давности, которую запускают даже на калькуляторах.

Когда обновление лучше не устанавливать

Владельцы компьютеров, ноутбуков и портативных игровых консолей на процессорах AMD столкнулись с проблемой радикального снижения производительности после установки очередного обновления Windows 11, пишет профильный портал Windows Latest. В некоторых случаях ситуация настолько печальная, что современное «железо» перестает «тянуть» культовый шутер Doom II. Эта игра вышла почти 30 лет назад, октябре 1994 г., и для стабильной работы ей нужны всего лишь 16 МБ (мегабайтов) оперативной памяти, процессор с частотой 0,09 ГГц и 50 МБ на диске.

Популярный ресурс Reddit захлестнула лавина сообщений пользователей, столкнувшихся с проблемой. Среди них нашлись и владельцы весьма экзотичного устройства – портативной игровой приставки ROG Ally, выпущенной ушедшей из России компанией Asus в качестве альтернативы всемирно известной консоли Valve SteamDeck. Внутри Ally находится процессор AMD Z1 или Z1 Extreme в зависимости от комплектации, а сама консоль работает на полноценной десктопной Windows 11.

Фото: Microsoft Microsoft в очередной раз испортила впечатление пользователей от своей ОС

Проблема кроется в обновлении KB5035853, вышедшем в середине марта 2024 г. Это сравнительно масштабный апдейт, привносящий в систему много новых возможностей, который, как оказалось, содержит неприятный сюрприз для владельцев ПК и других устройств на процессорах AMD. К моменту выхода материала Microsoft факт наличия проблемы не признавала и не сообщала, когда пустит «патч к патчу» для ее устранения.

Общая беда для всех

На момент публикации статьи проблема затрагивала, по большей части, только видеоигры, но нельзя забывать, что Windows – это самая распространенная платформа для игрушек. Ни Xbox, ни PlayStation, ни Apple Mac не в силах догнать Windows-ПК по количеству проданных экземпляров.

Пользователи жалуются на проблемы как в древних играх наподобие Doom II, так и в ультрасовременных тайтлах. Так, среди пострадавших от деструктивного обновления Microsoft оказались и те, кто хотел с комфортом поиграть в новейшую третью часть культовой RPG Baldur’s Gate, но не смог – игра выдавала какие-то 20 кадров в секунду вместо положенных 60, с учетом возможностей ROG Ally. В редких случаях, если понизить разрешение, можно добиться повышения до 40 кадров в секунду.

Пользователи не перестают жаловаться

Также владельцы устройств на чипах AMD отметили, что после установки обновления Windows 11 потребление энергии значительно возросло. При этом производительность в играх не увеличилась – например, 20-летняя MMORPG World of Warcraft, далеко не самая требовательная к «железу» игра, выдает 30-40 кадров в секунду и периодически зависает на некоторое время.

Хочешь сделать хорошо – сделай сам

Пользователи не стали дожидаться, пока Microsoft обратит на них свое внимание – часто бывает так, что с момента появления массовой проблемы и до момента выпуска обновления, ее устраняющего, проходит от нескольких дней до нескольких недель. Они начали самостоятельно искать выходы из сложившейся ситуации и нашли сразу несколько. Большинство из них пригодятся только владельцам консоли ROG Ally, но есть и универсальные пути решения которые точно сработают на всех устройствах под Windows 11 с процессорами AMD.

Самый надежный способ – это удаление патча KB5035853 из операционной системы. Делается это штатными средствами Windows 11, без установки дополнительного ПО, хотя оно может потребоваться тем, кто захочет защитить себя от следующих «кривых» обновлений Windows – Microsoft выпускает их на регулярной основе. В отзывах пользователей нет упоминаний о том, что избавление от KB5035853 ломает систему или не возвращает прежнюю производительность в играх – на основе этого можно сделать вывод, что данный способ действенный.

Не исключено. что среди пострадавших найдутся те, кто в итоге откажется от Windows в пользу Linux

Владельцам Asus ROG Ally пользователи советуют деактивировать функцию внутриигрового наложения в настройках фирменной утилиты AMD Adrenaline, после чего перезагрузить консоль. Альтернативным вариантом является удаление всех настроек в приложении AMD Adrenaline и создание нового пользовательского профиля.

Кому-то повезло еще меньше

Проблема с падением производительности в играх на устройствах процессорами AMD – это, как выяснилось, еще не самое страшное, с чем могут столкнуться пользователи. Windows Latest пишет, что установка патча KB5035853 приводит к регулярному обвалу системы и появлению BSOD – «синего экрана смерти».

Опытным путем было установлено, что обновление подгружает в систему несовместимые драйверы для чипов AMD, что и вызывает крах ОС.

Следует отметить, что в последнее время Microsoft весьма прохладно относится к AMD. Всем известно, что Windows 11 очень придирчива к «железу», и что список поддерживаемых ею процессоров весьма невелик. Microsoft иногда пополняет его новыми моделями – как пишет портал Neowin, в последний раз она вносила в него изменения в начале марта 2024 г. В перечне на тот момент появилось несколько новых процессоров Intel и ни одного процессора AMD, хотя последняя совсем недавно выпустила россыпь новых CPU. И это не первый случай – CNews писал о подобном поведении Microsoft в конце декабря 2023 г. К слову, Windows 11 в первые дни после своего релиза в октябре 2021 г. принудительно снижала производительность процессоров AMD во всех приложениях. Ограничение было снято лишь после жалоб пользователей.