Windows оставили без поддержки новейших процессоров AMD. Microsoft принудительно сгоняет своих пользователей на чипы Intel

Microsoft не стала добавлять в Windows 11 поддержку новейших процессоров AMD, ограничившись лишь новинками Intel. И это при том факте, что премьера последних чипов AMD состоялась всего на неделю раньше презентации Intel Meteor Lake. Microsoft никак не объясняет свое решение.

Одним – да, другим – нет

Корпорация Microsoft обновила списки процессоров, поддерживаемых операционной системой Windows 11, внеся туда массу новых чипов Intel. Однако места для не менее новых процессоров AMD в этом списке по неизвестной причине не нашлось, пишет портал Neowin.

Отныне Windows 11, являющаяся самой современной настольной ОС Microsoft на конец 2023 г., умеет работать с процессорами Intel поколения Meteor Lake, премьера которых состоялась несколько недель назад. В то же время процессоры AMD Ryzen серий 8040 и 8050, появившиеся даже раньше, чем Meteor Lake (на неделю раньше), этой операционкой официально не поддерживаются.

В предыдущий раз Microsoft обновляла список поддерживаемых Windows 11 процессоров в августе 2023 г. На тот момент количество присутствующих в нем чипов AMD почти не изменилось.

Почему это важно

Windows 11 широко известна своей избирательностью по части «железа» компьютера, на котором она работает. Система с самого начала была очень требовательна к процессорам – ей нужны минимум Intel Core восьмого поколения, оно же Coffee Lake, или AMD линейки 2000 – и те, и другие вышли приблизительно в 2018 г.

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Если Windows 11 обнаружит в компьютере более старый процессор, начнутся проблемы с совместимостью. Система будет работать, но без предупреждений о том, что «железо» не удовлетворяет требованием ОС, не обойдется. А поначалу Microsoft и вовсе запрещала устанавливать Windows 11 на не поддерживаемое «железо».

По сути, то же касается и новых чипов AMD. Если их нет в списке, то благодаря Microsoft они будут страдать так же, как и пользователи устаревших моделей.

Тайна, покрытая мраком

Почему Microsoft озарила своим вниманием исключительно новые чипы Intel, словно «забыв» про их прямых конкурентов с логотипом AMD, на момент выхода материала известно не было. Между тем, и те, и другие процессоры имеют развитую ИИ-составляющую – продвинутые нейронные процессоры (NPU) – специализированные аппаратные процессоры искусственного интеллекта, предназначенные для ускорения задач на основе ИИ.

Для Microsoft наличие таких модулей в современных процессорах очень важно. Она готовится к релизу Windows 12, в которой очень большое внимание будет уделено сервисам на основе искусственного интеллекта. Кроме того, осенью 2023 г. сначала в Windows 11, а затем и в Windows 10 появился Copilot – новый виртуальный помощник Microsoft, вышедший в 2021 г. и заменивший собой оказавшуюся никому не нужной Cortana.

Это тоже доказывает, что ИИ – один из главных ориентиров Microsoft на сегодняшний день. Windows 10 не должна была получить Copilot – функциональные обновления для нее не выходят с марта 2023 г. Однако в данном случае Microsoft предпочла сделать исключение.

Процессор, которого не существует

Microsoft игнорирует и другие процессоры AMD – например, топовый Ryzen 9 7945HX3D, который является первым мобильным процессором AMD с 3D V-кэшем, все еще отсутствует в списке поддерживаемых в Windows 11. При этом в перечне есть пока неанонсированные процессоры Intel Core i9-14900HX, Core i7-14700HX и i7-14650HX.

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Что еще более удивительно, так это наличие в перечне процессора AMD Ryzen 3 5380U. Windows осведомлена о нем, в отличие от самой AMD – компания никогда не говорила, что такой процессор есть в ее линейке.

Также Windows 11 умеет работать с процессорами на основе архитектуры ARM. В этой части перечня все без изменений – процессоры американской компании Qualcomm занимают основную часть списка.