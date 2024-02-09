Продажи новых приставок выросли в России на треть, а игр — на 20%

Аналитики «Авито» выяснили, какие приставки и игры пользовались популярностью в 2023 г. Неизменными лидерами продаж остались консоли Sony, Xbox, Nintendo и Steam, а среди игр россияне чаще всего выбирали FIFA 2023, God of War Ragnarok и GTA V. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Топ популярных консолей остался неизменным — пользователи чаще всего выбирают Sony Playstation, Xbox, Nintendo и SteamDeck. При этом консоли стали доступнее, за год цены на них снизились: от 9 до 29% в зависимости от модели.

По доле продаж среди игр лидировали FIFA 2023, God of War Ragnarok и GTA V. По росту продаж в топ-3 вошли God of War Ragnarok, UFC 4 и FIFA 2023 .

Интерес к играм и приставкам среди россиян продолжает расти. Так, в 2023 г. продажи консолей на «Авито» выросли на 15%, при этом продажи новых приставок растут более активными темпами (+31%), нежели бывших в использовании (+11%). Игры для приставок, в свою очередь, покупали чаще на 19%. Вместе с тем, почти в три раза (+199%) увеличились продажи подписок, которые единовременно открывают доступ к большому количеству игр.

Что касается консолей, заметнее всего выросли продажи новых приставок Steam (в 12 раз), наибольший рост пришелся на флагманскую модель Valve Steam Deck. В среднем такая консоль стоила 43,9 тыс. руб. На втором месте по продажам — Nintendo, рост на 48%. Самая популярная модель марки — Nintendo Switch, в среднем такие консоли можно было купить за 18,1 тыс. руб. Это на 29% меньше, чем в 2022 г.

На 41% увеличились продажи Sony и на 37% — Xbox. У Sony наибольшим спросом пользовались модели PlayStation 4 и 5, а у Xbox — 360, One и Series S. Новую PlayStation 4 можно было купить за 22,5 тыс. руб. (цены снизились на 15% год к году), PlayStation 5 — за 44,1 тыс. руб. (-27% от цены). Xbox 360 в среднем стоила 7,3 тыс. руб. (стали доступнее за год на 16%), Xbox One — 14,4 тыс. руб. (-15% от цены), Xbox Series S — 22,7 тыс. руб. (снижение цены на 16,5%).

Топ самых популярных приставок на «Авито»

По доле продаж в 2023 г. лидировали FIFA 2023 (13,5%), God of War Ragnarok (4,1%) и GTA V (3,7%) — топ остался неизменным с 2022 г. По росту продаж на первом месте оказалась God of War Ragnarok — они выросли в 2,5 раза. За ней идет игра UFC 4 (+33%), а третье место заняла FIFA 2023, вышедшая в сентябре 2022 г. (+30%). Однако несомненным хитом стали игры Hogwarts Legacy и Atomic Heart, вышедшие в начале 2023 г.

«Интерес российских геймеров к Atomic Heart легко объясним — это первый ААА-проект на просторах СНГ за многие годы, привлекший внимание не только российских, но и иностранных игроков крайне необычным для игр такого масштаба сеттингом. К тому же, с первого дня релиза подписчики сервиса Xbox Game Pass могли играть в нее бесплатно. Запрос на Hogwarts Legacy тоже вполне понятен: в России очень широкая фан-база вселенной Гарри Поттера, а последняя масштабная игра по ней вышла больше 10 лет назад еще на платформах Playstation 3 и Xbox 360», – сказал Павел Комаров, руководитель категории «Электроника» в «Авито».

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