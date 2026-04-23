Индексная книга (каталог) CNews*
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Брагин Владимир
СОБЫТИЯ
|23.04.2026
|«Альфа-Капитал» вложился в российского разработчика промышленных роботов 1
|17.03.2025
|Клон Windows с открытым кодом и российскими корнями спустя многие годы ожил и получил обновление 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Брагин Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|ВкусВилл - ТехВилл - Технологии ВкусВилл - ДатаЛаб - Фулстек - Автомакон - Автоматизация и Консалтинг - Automacon Robotics 27 1
|Microsoft Corporation 25775 1
|Медведев Дмитрий 1665 1
|Файн Александр 11 1
|Иванов Михаил 116 1
|Осовский Максим 1 1
|Потепалин Денис 2 1
|Сидоров Федор 2 1
|Каратов Марат 3 1
|Чирков Николай 1 1
|Зезюлин Андрей 1 1
|Конев Александр 1 1
|Грубов Александр 1 1
|Меньщикова Надежда 1 1
|Руцинская Дарья 1 1
|Третьяков Савелий 1 1
|Иванов Алексей 163 1
|Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
|Россия - УФО - Челябинская область 1512 1
|TechSpot 188 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
|Ведомости 1466 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.