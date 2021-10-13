Apple станет конкурентом Microsoft и Nintendo на рынке игровых приставок

Apple может открыть для себя рынок игровых приставок. По предварительным данным, она работает над портативной консолью, по производительности не уступающей Sony PS 5 и Microsoft Xbox Series X. В активе Apple есть всего одна игровая консоль – Pippin образца 1996 г., с треском провалившаяся в мировой рознице.

Apple выпустит свою игровую консоль

Компании Apple приписывают намерение выйти на рынок игровых консолей. Как пишет портал GizChina, она планирует конкурировать в первую очередь с компанией Nintendo и ее портативными консолями Switch и Switch Lite.

Согласно имеющимся данным, Apple готовит некую гибридную приставку, которая попытается потеснить не только Nintendo с ее Switch, но и Sony с ее настольной консолью PlayStation 5. Над чем конкретно работает Apple, достоверно пока неизвестно, но эксперты GizChina предполагают, что это будет именно портативное решение, по своей производительности не уступающее PS5.

Примечательно, что GizChina не упоминает консоль Xbox Series X корпорации Microsoft, соревнующуюся наравне с Sony PS5. На рынке настольных операционных систем Apple и Microsoft являются давними соперниками.

Nintendo Switch - одна из самых популярных портативных консолей

Отметим также, что сама идея гибридной консоли Apple может быть скопирована именно с Nintendo Switch. В список ее аксессуаров входит специальная док-станция, позволяющая быстро подключать приставку к телевизору, что и отражено в ее названии. Не исключено, что грядущее детище Apple по умолчанию тоже получит нечто подобное, в том числе и повышающее ее производительность.

Главный конкурент

Впервые о потенциальном интересе Apple к рынку игровых консолей профильный ресурс MacRumors сообщил еще в середине мая 2021 г. На тот момент будущее устройство упоминалось в сравнении все с той же Nintendo Switch, но на деле в декабре 2021 г. у возможной новинки Apple появится еще более достойный соперник.

Как правило, Switch получает высокобюджетные игровые тайтлы (класса ААА) лишь после их портирования, да еще и нередко с ухудшенной графикой. Это особенно хорошо видно на примере шутера Doom Eternal, визуальную составляющую которого пришлось сильно упростить, чтобы «железо» Switch с ней справилось.

Сравнение графики Doom Eternal на Switch и Xbox One X

В декабре 2021 г. начнутся продажи портативной консоли Steam Deck компании Valve, подарившей миру игры вселенной Half-Life и крупнейший в мире цифровой магазин видеоигр Steam. Эта консоль по умолчанию умеет запускать все игры из каталога Steam, основываясь на современном кастомном процессоре AMD с архитектурой х86 (четыре ядра, восемь потоков, частота до 3,5 ГГц). В распоряжении консоли есть 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и накопитель до 512 ГБ.

Valve Steam Deck

Для сравнения, Nintendo выпустила Switch почти пять лет назад, в марте 2017 г. Консоль имеет четырехядерный ARM-процессор на частоте 1,02 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти и 32-гигабайтный штатный накопитель.

Обзор новинки Valve

К выходу Valve Steam Deck компания Nintendo вполне может приурочить анонс собственной портативной консоли нового поколения. Однако компания пока не заявляла о ее разработке, а лишь в июне 2021 г. выпустила слегка улучшенную модификацию оригинальной Switch с семидюймовым экраном Full HD на базе OLED вместо прежней HD-панели IPS на 6,2 дюйма. Также подрос и объем накопителя – до 64 ГБ. Другие ключевые характеристики изменениям не подверглись.

Вторая попытка Apple

Компания Apple имеет опыт по выпуску игровых приставок, пусть и далеко не такой успешный, как в случае со смартфонами и планшетами. На момент публикации материала в ее активе есть лишь одна консоль под названием Pippin, которой в марте 2021 г. исполнилось 25 лет.

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Pippin представляла собой настольную игровую приставку. Apple пыталась захватить часть рынка, поделенного между двумя основными игроками (Ninendo и Sega) и компаниями поменьше. К тому времени также набирала популярность и Sony PlayStation первого поколения (релиз в 1994 г.).

Проектируя Pippin, Apple первоначально видела в ней своего рода упрощенную версию компьютеров Macintosh. На это указывал и тот факт, что приставка работала на урезанной macOS.

Apple Pippin

Сама Apple не выпускала Pippin – она лицензировала приставку японской компании Baidai, специализирующейся на выпуске игрушек и видеоигр. На старте продаж устройство стоило почти $600 и было значительно дороже основных конкурентов, уступая им при этом в техническом плане.

Итог был вполне закономерен. Производство и продажи Pippin были прекращены в 1997 г., спустя год после релиза. Суммарный мировой тираж едва достиг 42 тыс. экземпляров.

В 2006 г. авторитетный журнал PC World включил Pippin в список 25 самых худших ИТ-разработок в истории наряду с Windows Millenium, Internet Explorer, компьютером IBM PCjr, ноутбуком Apple Macintosh Portable, планшетом OQO Model 1 и жестким диском IBM Deskstar 75GXP.