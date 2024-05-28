Из FreeBSD создали очень похожий клон ОС для макбуков

Релиз ravynOS 0.5.0

После двух лет разработки опубликован выпуск проекта ravynOS 0.5, в рамках которого развивается операционная система с интерфейсом в стиле macOS и поддержкой ПО, предназначенного для десктопной ОС корпорации Apple.



Предварительный (preview) релиз 0.5.0 под кодовым названием “Sneaky Snek” является нестабильным и нацелен в первую очередь на разработчиков, готовых к неизбежному столкновению с багами, порой весьма серьезными, предупреждают авторы ravynOS.

Разработчиками подготовлен ISO-образ для развертывания x86_64-сборки системы размером 869 МБ.

ravynOS – проект по созданию открытой операционной системы, совместимой с приложениями для macOS – сперва на уровне исходного кода, а затем и на бинарном. Также разработчиками ставится цель добавить в ravynOS «фишки», за которые пользователи ценят фирменную ОС Apple – верхняя панель с глобальным меню, понятные и привычные сочетания «горячих» клавиш, прозрачная структура системы организации файлов, простая и удобная установка приложений из app-пакетов.

Разработка ОС с 2022 г. осуществляется небольшой группой энтузиастов, которые «любят macOS, но не в восторге от ограниченной поддержки оборудования и закрытой экосистемы», которые предлагает ОС для современных компьютеров Apple.

Особенности системы

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте проекта, ravynOS основана на FreeBSD, микроядре Mach и open-source-компонентах Apple, поддерживает файловую систему ZFS и применяемые в macOS HFS+ и APFS. Код ravynOS распространяется на условиях свободной лицензии BSD.

Первоначально разработчики планировали строить графический интерфейс ravynOS на основе компонентов окружения X11/KDE, но затем осознали необходимость создания собственного UI. Для этого, в частности, создан новый оконный сервер, в котором задействована часть кода композитного сервера labwc, библиотеки wlroots. Графический пользовательский интерфейс приложений в ravynOS может быть реализован с помощью кроссплатформенного фреймворка Qt или нативного для macOS Cocoa.

Согласно плану разработчиков, в будущем простые приложения для macOS и Darwin смогут запускаться в ravynOS нативно, без предварительной подготовки. Более серьезный софт, созданный с использованием фреймворка Cocoa AppKit, потребует перекомпиляции.

ravynos.com GUI ravynOS 0.4.0 pre 4 с оконным сервером и доком, созданными «с нуля»

К настоящему моменту успехи разработчиков на этом направлении невелики: удалось запустить совсем примитивные бинарники, написанные на языках C и Objective C и скомпилированные в macOS Big Sur без использования фреймворков или инструментов из macOS. Поэтому желающим запускать в ravynOS Photoshop или Xcode разработчики пока советуют подождать с переходом на эту ОС.

Как ожидается, в какой-то момент ОС также получит частичную совместимость с программами для Linux. «Многие Linux-приложения, поддерживающие протокол Wayland, как ожидается, смогут работать благодаря слою совместимости с Linux во FreeBSD», говорится в презентации проекта.

Наконец, система сохранит совместимость с FreeBSD-приложениями. «Из коробки» заработают все включенные в коллекцию портов FreeBSD программы с поддержкой Wayland.

Разработчики ravynOS тесно взаимодействуют с участниками проекта helloSystem, в рамках которого также создается ОС на базе FreeBSD с интерфейсом, напоминающим классическую macOS и ранние варианты macOS X. Первые сборки ravynOS были основаны на helloSystem.

Почему FreeBSD, а не Linux или Darwin

Выбор в пользу FreeBSD, как объясняют разработчики в секции ответов на часто задаваемые вопросы (FAQ) на сайте проекта, по целому ряду причин. По мнению участников проекта, FreeBSD, в отличие от Darwin (открытая POSIX-совместимая ОС Apple на ядре XNU), хорошо работает на большинстве мейнстримных систем на платформе x86_64 и оснащена очень стабильными и производительными драйверами устройств.

Помимо Darwin, разработчики на ранних этапах проекта отмели возможность использования Linux в качестве основы для будущей ОС. Свое решение они объясняют «родственными связями» macOS и FreeBSD – действительно, в основу ядра macOS легло множество наработок, реализованных во FreeBSD. Кроме того, применение Linux потребовало бы интеграции дополнительной «прослойки», которая обеспечила бы совместимость с системными вызовами BSD. Такой слой совместимости для Linux как раз разрабатывается в рамках проекта Darling.

Очередной «долгострой»?

Согласно статистике GitHub, свой вклад в работу над ravynOS внесли 533 человека. У проекта всего пять платных подписчиков на Patreon. Учитывая невысокий уровень вовлеченности сообщества и темпы разработки, можно предположить, что ravynOS рискует превратиться в очередной «долгострой» вроде ReactOS.

С 1998 г. в рамках проекта ReactOS ведется разработка полностью свободной и открытой операционной системы, совместимой с приложениями и драйверами для ОС семейства Microsoft Windows NT.

Согласно информационным материалам, размещенным в GitHub-репозитории ReactOS, система все еще пребывает в достаточно «сыром» состоянии. Разработчики откровенно предупреждают о том, что она способна повредить данные на жестком диске компьютера, в связи с чем рекомендуют испытывать ее в виртуальной инфраструктуре.