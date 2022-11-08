Новая версия Avanpost PKI дает возможность группового распространения сертификатов

«Аванпост», разработчик систем аутентификации и управления доступом, выпустила новую промежуточную версию Avanpost PKI, продукта, предназначенного для централизованного управления всеми элементами инфраструктуры открытых ключей (PKI) из единого центра.

Среди основных нововведений: возможность взаимодействия с криптографическим сервисом облачной подписи VipNet PKI Service, аутентификация через внешний провайдер с использованием OpenId Connect и групповое распространение сертификатов.

В новой версии взаимодействовать с криптографическим сервисом облачной подписи VipNet PKI Service Avanpost PKI может так же, как и с «Криптопро DSS». Еще одно новшество — полноценное управление сертификатами и ключами пользователей, размещенными в VipNet PKI Service. Сервис подключается к Avanpost PKI как облачный ключевой носитель, поэтому его можно использовать вместе с другими типами облачных и физических ключевых носителей, он бесшовно встраивается в бизнес-процессы, сохраняя сложившуюся логику работы.

Возможности Avanpost PKI расширяет и аутентификация с использованием внешних провайдеров по протоколу OpenId Connect. Теперь продукт легко подключить к централизованной корпоративной системе аутентификации — это обеспечивает единый механизм доступа к нему, а также позволяет управлять уровнем сложности процесса аутентификации. Более того, Avanpost PKI таким образом можно подключить к Avanpost FAM. Как результат, клиенты могут одновременно использовать эти продукты, что существенно увеличивает эффективность их работы.

В новой версии появилась возможность группового распространения сертификатов сотрудникам.

«Допустим, группа сотрудников имеет доступ к общему почтовому ящику, и требуется организовать шифрование электронной почты. Теперь для обеспечения всех этих сотрудников сертификатом и ключом в Avanpost PKI достаточно создать соответствующую группу сотрудников и настроить для них распространение сертификатов, остальные задачи система выполнит автоматически. В целом новый функционал не просто повышает прозрачность связей внутри продукта, он делает работу с массовыми операциями куда более простой и сокращает время выполнения, а, соответственно, и трудозатраты специалистов, работающих в системе», — отметил Евгений Галкин, системный архитектор компании «Аванпост».

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Также Avanpost PKI теперь полнофункционально поддерживает работу с ключевыми носителями «JaCarta PKI/ГОСТ». Это позволяет клиентам осуществлять целый ряд операций управления и учета этих ключевых носителей, что расширяет возможности применения Avanpost PKI из коробки.

Существенное развитие также получил модуль «Интеграционный шлюз». С его помощью теперь можно управлять разрешенными расширениями для сотрудников. Кроме того, после полной переработки модели безопасности модуль позволяет отправлять данные об обращениях к нему извне по протоколу syslog. Сообщения формируются согласно формату CEF, который поддерживается большинством SIEM-систем.

«Новый функционал Avanpost PKI не просто расширяет возможности создания межсистемных интеграционных решений, но и делает возможным полноценный контроль за внешними обращениями, что значительно повышает уровень информационной безопасности», — сказал Евгений Галкин.