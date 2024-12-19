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Ростех Автоматика НИИ Масштаб IP-АТС Александрит



19.12.2024 T2 улучшила связь в крупных жилых комплексах Краснодара, Сочи и Геленджика 1
27.06.2019 Ростех на «Армии-2019» отразил смоделированную кибератаку 2
24.06.2019 «Автоматика» продемонстрирует комплекс продуктов для противодействия кибератакам 2
30.04.2019 Телекоммуникационное оборудование концерна «Автоматика» получило статус ТОРП 2
14.06.2018 В российской IP-АТС по просьбе военных заменили Intel на «Эльбрусы» 2
20.04.2018 НИИ «Масштаб» представит сервер IVA Aves S на выставке «Связь-2018» 2
13.10.2017 «Росэлектроника» представила корпоративную облачную платформу ECP Veil 2
12.05.2016 «Ростех» и «Ростелеком» начинают производить отечественное «железо» 2
28.09.2015 Госзаказчики все еще оценивают возможность импортозамещения 2
09.07.2015 «Ростех» заявил о готовности заместить импортное оборудование телеком-операторов 1
27.05.2015 За полтора года «Ростех» выпустит 40 отечественных телеком-устройств на замену импорту 3
25.03.2015 В России запущен в серию первый «честно отечественный» маршрутизатор 4

Публикаций - 12, упоминаний - 25

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 10
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 120 9
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 324 5
Ростелеком 9701 3
Ростех - Автоматика Концерн 1639 3
Т-Платформы - T-Platforms 395 3
Intel Corporation 12197 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 2
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 231 2
Ростех - Автоматика - Сигнал НПП - Научно-производственное предприятие 22 2
Cisco Systems 5114 2
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 402 1
ХайТэк - Hi-Tech 200 1
Mirantis - Мирантис 36 1
Docsvision - ДоксВижн 1008 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
Jolla - Sailfish Holding 82 1
АйТи 1365 1
Broadcom - VMware 2359 1
SAP SE 5277 1
Dell EMC 5027 1
Microsoft Corporation 24625 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Softline - Софтлайн 2811 1
HP Inc. 5685 1
8213 1
Oracle Corporation 6688 1
Thales - Gemalto - SafeNet 137 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 373 1
Diasoft - Диасофт 870 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 421 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 400 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 592 1
Ростех - Автоматика - КалугаПрибор 47 1
Т1 Сервионика - Servionica 258 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 538 1
Qtech - Кьютэк 170 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 317 1
Ростех - Автоматика - КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 37 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Почта России ПАО 2112 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 96 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 133 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 110 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1373 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 1
Федеральное казначейство России 1772 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 1
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 23 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 8
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Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 7
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Кронос 21 5
IVA AVES ЗВКС - Защищенная система для удаленных конференций 46 3
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Enterprise Cloud Platform Veil - ECP Veil 41 3
Ростех - Росэлектроника - TSP - Telecommunication Server Platform - Универсальная телекоммуникационная серверная платформа 20 3
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 94 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 2
Ростех - Автоматика - Фотон‑Т - комплект абонентских устройств унифицированных коммуникаций 5 2
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 166 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 87 2
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - VeiL VDI 58 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 258 1
ReactOS 12 1
РЕЛЭКС - Линтер - Linter - СУБД 64 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 1
Новые облачные технологии - МойОфис 778 1
Linux OS 9937 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 1
Microsoft Windows 15657 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 195 1
Diasoft Flextera Framework - Diasoft Framework 21 1
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 242 1
Т-Платформы - Таволга терминал 27 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost PKI 27 1
Ascensio System SIA - OnlyOffice 32 1
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 75 1
Apache ActiveMQ 28 1
Ростех - Автоматика - Швейцар-М СКЗИ 1 1
Eltex ECSS Softswitch 6 1
ФГИС ФАП - НФАП - Национальный фонд алгоритмов и программ - Федеральная государственная информационная система по сбору, обработке и хранению алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин 54 1
Softline - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 99 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
Т8 НТЦ - Волга DWDM-система 18 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 915 1
МТС Автосекретарь 67 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 939 1
БизнесИнтерСофт - ODANT - Object Data Access Network Technology - Распределенная объектно-сервисная СУБД 5 1
Смирнов Павел 45 4
Кабанов Владимир 178 3
Калинин Александр 154 3
Евтушенко Олег 143 1
Путин Владимир 3171 1
Решетков Александр 5 1
Якунин Александр 49 1
Яппаров Тагир 102 1
Черногоров Андрей 65 1
Сушкевич Антон 66 1
Литвинов Игорь 10 1
Аполлонова Светлана 10 1
Богомолов Андрей 21 1
Плотникова Наталья 8 1
Хозин Леонид 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 2
Финляндия - Финляндская Республика 3604 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 813 1
Европа 21767 1
Япония 13282 1
Финляндия - Хельсинки 247 1
Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Москва - ЦАО - Краснопресненская набережная - Пресненская набережная 58 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1763 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 9
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8636 7
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 2
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 1
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Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
Экономический эффект 1067 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1434 1
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Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 532 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 1
Ростех - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 148 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 134 1
Армия - Международный военно-технический форум 43 1
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