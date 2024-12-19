Ростех Автоматика НИИ Масштаб IP-АТС Александрит
Ростех и организации, системы, технологии, персоны:
|Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 317 1
|Ростех - Автоматика - КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 37 1
|РЖД - Российские железные дороги 1903 1
|Почта России ПАО 2112 1
|РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
|Смирнов Павел 45 4
|Кабанов Владимир 178 3
|Калинин Александр 154 3
|Евтушенко Олег 143 1
|Путин Владимир 3171 1
|Решетков Александр 5 1
|Якунин Александр 49 1
|Яппаров Тагир 102 1
|Черногоров Андрей 65 1
|Сушкевич Антон 66 1
|Литвинов Игорь 10 1
|Аполлонова Светлана 10 1
|Богомолов Андрей 21 1
|Плотникова Наталья 8 1
|Хозин Леонид 11 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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