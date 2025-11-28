Получите все материалы CNews по ключевому слову
Данилов Артем
СОБЫТИЯ
|28.11.2025
|Эксперты Positive Technologies помогли устранить 22 уязвимости в системе поддержки пользователей FreeScout 1
|02.11.2018
|CNews соберет в Москве аналитиков и экспертов по большим данным 1
|03.04.2018
|Конференция CNews «Большие данные 2018» 1
Данилов Артем и организации, системы, технологии, персоны:
|Уралхим ОХК ОЦО - Объединенный центр обслуживания - Уралхим Инновация - УралАйТех 17 1
|Аэроклуб ИТ 3 1
|Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 120 1
|Naumen - Наумен 681 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9187 1
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5217 1
|Федеральное казначейство России 1877 1
|ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 107 1
|Бова Светлана 7 1
|Сотниченко Сергей 5 1
|Шеленцов Сергей 18 1
|Жуков Сергей 39 1
|Евдокимова Евгения 6 1
|Чаленко Анатолий 2 1
|Артемьев Валерий 6 1
|Мироненков Антон 16 1
|Старовойтов Александр 13 1
|Ясный Илья 1 1
|Спевак Сергей 12 1
|Россинский Евгений 9 1
|Чернаткин Владимир 4 1
|Новожилова Варвара 3 1
|Иванов Владимир 65 1
|Буйлов Юрий 13 1
|Усманов Руслан 3 1
|Рабинович Борис 8 1
|Колчин Вячеслав 5 1
|Боголюбова Мария 1 1
|Русинова Мария 1 1
|Евсин Александр 12 1
|Мунерман Илья 4 1
|Налгранян Гарегин 2 1
|Евдокименков Андрей 3 1
|Никитинский Никита 3 1
|Левинас Влад 2 1
|Аршавский Анджей 31 1
|Куликов Александр 21 1
|Руденко Владимир 7 1
|Россия - РФ - Российская федерация 156379 2
|Литва - Литовская Республика 663 1
|Россия - Сибирь - Сибирский регион 2660 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11401 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1403477, в очереди разбора - 733520.
Создано именных указателей - 186245.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.