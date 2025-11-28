Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186245
ИКТ 14449
Организации 11203
Ведомства 1492
Ассоциации 1069
Технологии 3533
Системы 26422
Персоны 80234
География 2981
Статьи 1570
Пресса 1262
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2741
Мероприятия 877

Данилов Артем


СОБЫТИЯ


28.11.2025 Эксперты Positive Technologies помогли устранить 22 уязвимости в системе поддержки пользователей FreeScout 1
02.11.2018 CNews соберет в Москве аналитиков и экспертов по большим данным 1
03.04.2018 Конференция CNews «Большие данные 2018» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Данилов Артем и организации, системы, технологии, персоны:

Уралхим ОХК ОЦО - Объединенный центр обслуживания - Уралхим Инновация - УралАйТех 17 1
Аэроклуб ИТ 3 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 120 1
Naumen - Наумен 681 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9187 1
Валента Фарм - Valenta Pharm 17 1
Bayer AG - Байер 85 1
Фармстандарт АО 45 1
Снежная Королева - СК Трейд 57 1
Аэродинамика - Базэл Аэро 48 1
Рустранском - Русагротранс 25 1
Силовые машины 142 1
Finn Flare - ФФ Стайл 45 1
ВРК-1 - Вагонная ремонтная компания - 1 10 1
CarPrice - Карпрайс 40 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 402 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 278 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1120 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 499 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1362 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5217 1
Федеральное казначейство России 1877 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 107 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7386 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10101 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6137 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5240 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17928 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2401 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11289 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1584 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 687 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25521 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21950 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1479 1
Бова Светлана 7 1
Сотниченко Сергей 5 1
Шеленцов Сергей 18 1
Жуков Сергей 39 1
Евдокимова Евгения 6 1
Чаленко Анатолий 2 1
Артемьев Валерий 6 1
Мироненков Антон 16 1
Старовойтов Александр 13 1
Ясный Илья 1 1
Спевак Сергей 12 1
Россинский Евгений 9 1
Чернаткин Владимир 4 1
Новожилова Варвара 3 1
Иванов Владимир 65 1
Буйлов Юрий 13 1
Усманов Руслан 3 1
Рабинович Борис 8 1
Колчин Вячеслав 5 1
Боголюбова Мария 1 1
Русинова Мария 1 1
Евсин Александр 12 1
Мунерман Илья 4 1
Налгранян Гарегин 2 1
Евдокименков Андрей 3 1
Никитинский Никита 3 1
Левинас Влад 2 1
Аршавский Анджей 31 1
Куликов Александр 21 1
Руденко Владимир 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 156379 2
Литва - Литовская Республика 663 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2660 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6222 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4236 2
Экономический эффект 1210 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25901 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 975 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 687 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51161 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54883 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11401 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8365 1
Gartner - Гартнер 3604 1
CNews Большие данные 4 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2131 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1403477, в очереди разбора - 733520.
Создано именных указателей - 186245.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC: доступные наушники с шумоподавлением

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще